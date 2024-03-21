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Тысячи бюджетников должны вернуть 6,5 тыс. грн "єПідтримки"

21 марта 2024 12:43
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь украинцам — тысячи бюджетников должны вернуть деньги єПідтримки
Денежные купюры. Фото: УНИАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве экономики рассказали, что тысячи бюджетных работников должны государству деньги, предоставленные неправомерно несколько лет назад по программе "єПідтримка". Речь идет о сумме 6,5 тыс. гривен.

Такие данные озвучили в Минэкономики "Українські Новини".

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Право на деньги "єПідтримки"

Как отмечают в ведомстве, около 8 тысяч работников бюджетной сферы не вернули средства по программе "єПідтримка".

Были установлено по результатам проверки Реестра получателей единовременной материальной помощи, что соответствующие выплаты неправомерно получили 25,5 тысячи сотрудников различных бюджетных учреждений. В то время как не имели права ее получать.

Прошлым летом на небюджетный счет ведомства вернули около 12 миллионов гривен, из которых 9 миллионов гривен — физлицами после принятых мер по возврату денег по результатам верификации госвыплат. Также около 3 миллионов гривен вернули средства уполномоченные банки, как неиспользованную единовременную материальную помощь в рамках госпрограммы "єПідтримка".

"На основании вышеупомянутой верификации, Минэкономики было направлено обращение в бюджетные учреждения, работники которых не отвечали условиям программы "єПідтримка", но получили помощь в размере 6 500 гривен, для возврата средств. По состоянию на 19.03.2024 возвращены средства в сумме 114 535 76 53 гривны", — говорится в сообщении.

Возвращенные деньги перечисляют в резервный фонд госбюджета для направления на насущные нужды в условиях военного положения.

Что еще нужно знать

Напомним, с марта 2024 года помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) потеряли граждане, не относящиеся к категории наиболее уязвимых. Однако в Министерстве социальной политики предлагают изменить правила, расширив список таких лиц.

Также мы писали, что часть украинцев могут получить средства от благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала новая регистрация на выплаты более чем в 3,5 тыс. грн для одной из областей.

Минэкономики
материальная помощь
єПідтримка
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деньги

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