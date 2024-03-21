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Тисячі бюджетників мають повернути 6,5 тис. грн "єПідтримки"

21 березня 2024 12:43
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога українцям — тисячі бюджетників мають повернути гроші єПідтримки
Грошові купюри. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Міністерстві економіки розповіли, що тисячі бюджетних працівників винні державі гроші, надані неправомірно кілька років тому за програмою "єПідтримка". Йдеться про суму у 6,5 тис. гривень.

Такі дані озвучили у Мінекономіки виданню "Українські Новини".

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Право на гроші "єПідтримки"

Як зазначають у відомстві, близько 8 тисяч працівників бюджетної сфери не повернули кошти за програмою "єПідтримка".

Було встановлено за результатами перевірки Реєстру отримувачів одноразової матеріальної допомоги, що відповідні виплати неправомірно отримали 25,5 тисяч співробітників різноманітних бюджетних установ. Тоді як не мали права її отримувати.

Минулого літа на небюджетний рахунок відомства повернули близько 12 мільйонів гривень, із яких 9 мільйонів гривень — фізособами після вжитих заходів щодо повернення грошей за результатом верифікації держвиплат. Також близько 3 мільйонів гривень повернули кошти уповноважені банки, як невикористану одноразову матеріальну допомогу в рамках держпрограми "єПідпримка".

"На підставі вищезазначеної верифікації, Мінекономіки було направлено звернення до бюджетних установ, працівники яких не відповідали умовам Програми "єПідтримка", але отримали допомогу у розмірі 6 500 гривень, для повернення коштів. Станом на 19.03.2024 повернуто кошти у сумі 114 535 768,53 гривні", — йдеться у повідомленні.

Повернуті гроші перераховують у резервний фонд держбюджету для спрямування на нагальні потреби в умовах воєнного стану.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з березня 2024 року допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) втратили громадяни, які не належать до категорії найбільш вразливих. Однак у Міністерстві соціальної політики пропонують змінити правила, розширивши перелік таких осіб.

Також ми писали, що частина українців може отримати кошти від благодійного фонду "Право на захист". Стартувала нова реєстрація на виплати у понад 3,5 тис. грн для однієї з областей.

Мінекономіки
матеріальна допомога
єПідтримка
бюджет
гроші

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