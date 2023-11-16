Нафтогаз предупредил, что тысячи украинцев будут платить за газ по-новому

Газовая плита. Фото: Unplush

В Группе "Нафтогаз" предупредили граждан, которых ранее обслуживало АО "Закарпатгаз", о переводе на другие сервисы, поскольку компания перешла под ее управление. Старые больше не будут работать.

Об этом сообщает группа на своем официальном сайте.

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Там объясняют, что теперь клиентам вышеуказанного облгаза доступны сервисы Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". АО "Закарпатгаз" обслуживало 278 тыс. домохозяйств и более 4 тыс. юрлиц.

"Обращаем внимание потребителей Закарпатской области, что сервисы, которыми вы пользовались до сих пор для передачи показаний газового счетчика, не будут работать", — отмечают в пресс-службе Группы.

Потребители смогут полноценно воспользоваться новыми сервисами. В частности, как и все остальные клиенты "Нафтогаза", должны ежемесячно с 28-го по 5-е число осуществлять передачу данных газовых счетчиков:

в личных кабинетах (my.gas.ua);

на сайте Нафтогаза по упрощенной процедуре — без предварительной регистрации;

чатах GASUA в Viber или Telegram;

NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

SMS-сообщения на номер 4647.

Также в группе советуют воспользоваться услугами контакт-центров.

В Нафтогазе уверяют, что для жителей Закарпатья тарифы, личные счета и реквизиты для оплаты будут неизменны.

Переход "Закарпатгаз" под управление Нафтогаза

На днях "Нафтогаз" заявил, что АО "Закарпатгаз" перешло под управление группы. Теперь оно 19 предприятие, которое находится сейчас под контролем государства с начала 2023 года.

В мае 2022 года по ходатайству Госбюро расследований (ДБР) суд передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права в отношении 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

В сентябре 2022 года "Нафтогаз Украины" зарегистрировал ООО "Газораспределительные сети Украины" ("Газсети"), основной вид деятельности которого указано распределение газа через местные газопроводы.

Правительство постановлением №1335 от 25.11.2022 года передало государственные газораспределительные сети в эксплуатацию "Газсетям".

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Напомним, что в НАК "Нафтогаз Украины" выступают за немедленный переход к рыночным тарифам на энергетическом рынке. Однако этой зимой тарифы не будут трогать.

Также мы писали, что в украинском правительстве прокомментировали рекомендации Соединенных Штатов по либерализации тарифов на природный газ и электрическую энергию. В то же время, эксперты сомневаются, что средств, предусмотренных на жилищные субсидии, в таком случае хватит на всех.