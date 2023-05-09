Работа в Украине — в каких регионах больше всего вакансий

Топ-5 регионов, где легче всего устроиться на работу
Украинский рынок труда на второй год войны постепенно восстанавливается. При этом есть регионы, где такой процесс происходит наиболее динамично и найти работу гражданам значительно легче.
О ситуации на рынке рассказали в пресс-службе популярного портала по поиску работы, пишет 24 Канал.
Топ-5 регионов с наибольшим количеством вакансий
Как отмечают эксперты, наиболее интенсивное возобновление на рынке труда сейчас фиксируют в восточных, северных и южных областях.
"Западный регион восстановился на 100%, на Закарпатье большее количество вакансий, чем было до войны, а восток и прифронтовые области сейчас возобновляются, бизнес расширяются и ищет работников", — отмечают специалисты.
Так, в апреле в пятерке лидеров произошли некоторые изменения:
- Киевская область занимает первое место (на портале размещено 26 тысяч вакансий);
- Днепропетровск по количеству вакансий — на втором месте;
- Львовская область опустилась на третью строчку со второй;
- Одесская область — на четвертом месте;
- Харьковская область — на пятой строке. В пятерку лидеров за время войны попала впервые.
Каких специалистов ищут больше всего
По словам экспертов, этой весной выросло число вакансий в сферах охраны и безопасности, гостинично-ресторанного бизнеса, а также в сфере обслуживания.
Больше всего таких вакансий:
- охранники;
- уборщики;
- комплектующие;
- баристы;
- официанты;
- работники-консультанты;
- менеджеры по продажам;
- водители;
- бухгалтеры;
- повара.
При этом наименьшая конкуренция в основном в медицинской отрасли. Работодателям сложно закрывать вакансии специалистами, имеющими опыт 2-5 лет. Речь идет, в частности, о менеджерах по продажам, бухгалтерах и даже водителях, добавляют специалисты.
Напомним, в Украине был обнародован список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.
Ранее мы писали, что на Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с Европейским Союзом (ЕС). Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.