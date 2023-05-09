Работа в Украине — в каких регионах больше всего вакансий

Женщина работает на компьютере. Фото: Freepik

Украинский рынок труда на второй год войны постепенно восстанавливается. При этом есть регионы, где такой процесс происходит наиболее динамично и найти работу гражданам значительно легче.

О ситуации на рынке рассказали в пресс-службе популярного портала по поиску работы, пишет 24 Канал.

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Как отмечают эксперты, наиболее интенсивное возобновление на рынке труда сейчас фиксируют в восточных, северных и южных областях.

"Западный регион восстановился на 100%, на Закарпатье большее количество вакансий, чем было до войны, а восток и прифронтовые области сейчас возобновляются, бизнес расширяются и ищет работников", — отмечают специалисты.

Так, в апреле в пятерке лидеров произошли некоторые изменения:

Киевская область занимает первое место (на портале размещено 26 тысяч вакансий);

Днепропетровск по количеству вакансий — на втором месте;

Львовская область опустилась на третью строчку со второй;

Одесская область — на четвертом месте;

Харьковская область — на пятой строке. В пятерку лидеров за время войны попала впервые.

Каких специалистов ищут больше всего

По словам экспертов, этой весной выросло число вакансий в сферах охраны и безопасности, гостинично-ресторанного бизнеса, а также в сфере обслуживания.

Больше всего таких вакансий:

охранники;

уборщики;

комплектующие;

баристы;

официанты;

работники-консультанты;

менеджеры по продажам;

водители;

бухгалтеры;

повара.

При этом наименьшая конкуренция в основном в медицинской отрасли. Работодателям сложно закрывать вакансии специалистами, имеющими опыт 2-5 лет. Речь идет, в частности, о менеджерах по продажам, бухгалтерах и даже водителях, добавляют специалисты.

Напомним, в Украине был обнародован список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.

Ранее мы писали, что на Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с Европейским Союзом (ЕС). Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.