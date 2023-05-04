Захист прав працівників — в Україні наблизять законодавство до ЄС

Співбесіда кандидата на роботу в офісі. Фото: Shutterstock

В Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з Європейським Союзом (ЄС). Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт.

Про це розповів голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

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Посилення захисту прав працівників

За його словами, йдеться про проєкт № 7629 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері колективно-договірної діяльності". Документ запроваджує адміністративну відповідальність за порушення під час укладання та виконання колективних угод і договорів.

"Цей законопроєкт є частиною зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, він сприятиме посиленню захисту прав як працівників, так і роботодавців та їхніх представників", — пояснив Іонушас.

Посилення покарання

Також він нагадав, що парламент раніше ухвалив проєкт закону № 7628, що врегульовує порядок укладання та виконання колективних угод та договорів. Тому цей законопроєкт має забезпечити невідворотність покарання у питаннях порушення правовідносин у сферах колективно-договірної діяльності.

Документ внесе зміни в Кодекс України про адмінправопорушення. Він передбачає, зокрема:

збільшення розміру штрафу за ухилення від участі в колективних переговорах та за ненадання інформації, необхідної для ведення переговорів і здійснення контролю над виконанням угод;

штрафи за ненадання працівнику відомостей про укладення колективного договору, внесення до нього змін і доповнень.

Не штрафуватимуть осіб, які представляють роботодавців, якщо кількість працівників не більша за 25 осіб.

Нагадаємо, в Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.

Раніше ми писали, що в Апараті Верховної Ради України (ВРУ) оприлюднили посадові оклади народних депутатів, які нараховують їм щомісяця. Відомо, що зараз премії політикам не передбачені.