Захист прав працівників — в Україні наблизять законодавство до ЄС

В Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з ЄС
В Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з Європейським Союзом (ЄС). Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт.
Про це розповів голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.
Посилення захисту прав працівників
За його словами, йдеться про проєкт № 7629 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері колективно-договірної діяльності". Документ запроваджує адміністративну відповідальність за порушення під час укладання та виконання колективних угод і договорів.
"Цей законопроєкт є частиною зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, він сприятиме посиленню захисту прав як працівників, так і роботодавців та їхніх представників", — пояснив Іонушас.
Посилення покарання
Також він нагадав, що парламент раніше ухвалив проєкт закону № 7628, що врегульовує порядок укладання та виконання колективних угод та договорів. Тому цей законопроєкт має забезпечити невідворотність покарання у питаннях порушення правовідносин у сферах колективно-договірної діяльності.
Документ внесе зміни в Кодекс України про адмінправопорушення. Він передбачає, зокрема:
- збільшення розміру штрафу за ухилення від участі в колективних переговорах та за ненадання інформації, необхідної для ведення переговорів і здійснення контролю над виконанням угод;
- штрафи за ненадання працівнику відомостей про укладення колективного договору, внесення до нього змін і доповнень.
Не штрафуватимуть осіб, які представляють роботодавців, якщо кількість працівників не більша за 25 осіб.
Нагадаємо, в Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.
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