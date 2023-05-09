Робота в Україні — в яких регіонах найбільше вакансій

Топ-5 регіонів, де найлегше влаштуватися на роботу
Український ринок праці на другий рік війни поступово відновлюється. При цьому є регіони, де такий процес відбувається найдинамічніше і знайти роботу громадянам значно легше.
Про ситуацію на ринку розповіли у пресслужбі популярного порталу з пошуку роботи, пише 24 Канал.
Топ-5 регіонів з найбільшою кількістю вакансій
Як зазначають експерти, найбільш інтенсивне відновлення на ринку праці зараз фіксують у східних, північних та південних областях.
"Західний регіон відновився на 100%, на Закарпатті більша кількість вакансій ніж було до війни, а Схід і прифронтові області зараз відновлюються, бізнес розширяються і шукає працівників", — зазначають фахівці.
Так, у квітні у п'ятірці лідерів відбулися деякі зміни:
- Київська область посідає перше місце (на порталі розміщено 26 тисяч вакансій);
- Дніпропетровська за кількістю вакансій — на другому місці;
- Львівська область опустилась на третій рядок із другого;
- Одеська область — на четвертому місці;
- Харківська область — на п'ятому рядку. У п'ятірку лідерів за час війни потрапила вперше.
Яких спеціалістів шукають найбільше
За словами експертів, цієї весни зросло число вакансій у сферах охорони та безпеки, готельно-ресторанного бізнесу, а також у сфері обслуговування.
Найбільше таких вакансій:
- охоронці;
- прибиральники;
- комплектувальники;
- баристи;
- офіціанти;
- працівники-консультанти;
- менеджери з продажу;
- водії;
- бухгалтери;
- кухарі.
При цьому найменша конкуренція здебільшого у медичній галузі. Роботодавцям складно закривати вакансії спеціалістами, які мають досвід 2-5 років. Йдеться, зокрема, про менеджерів з продажу, бухгалтерів та навіть водіїв, додають фахівці.
Нагадаємо, в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.
Раніше ми писали, що в Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з Європейським Союзом (ЄС). Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт.