Робота в Україні — в яких регіонах найбільше вакансій

Жінка працює за комп'ютером. Фото: Freepik

Український ринок праці на другий рік війни поступово відновлюється. При цьому є регіони, де такий процес відбувається найдинамічніше і знайти роботу громадянам значно легше.

Про ситуацію на ринку розповіли у пресслужбі популярного порталу з пошуку роботи, пише 24 Канал.

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Як зазначають експерти, найбільш інтенсивне відновлення на ринку праці зараз фіксують у східних, північних та південних областях.

"Західний регіон відновився на 100%, на Закарпатті більша кількість вакансій ніж було до війни, а Схід і прифронтові області зараз відновлюються, бізнес розширяються і шукає працівників", — зазначають фахівці.

Так, у квітні у п'ятірці лідерів відбулися деякі зміни:

Київська область посідає перше місце (на порталі розміщено 26 тисяч вакансій);

Дніпропетровська за кількістю вакансій — на другому місці;

Львівська область опустилась на третій рядок із другого;

Одеська область — на четвертому місці;

Харківська область — на п'ятому рядку. У п'ятірку лідерів за час війни потрапила вперше.

Яких спеціалістів шукають найбільше

За словами експертів, цієї весни зросло число вакансій у сферах охорони та безпеки, готельно-ресторанного бізнесу, а також у сфері обслуговування.

Найбільше таких вакансій:

охоронці;

прибиральники;

комплектувальники;

баристи;

офіціанти;

працівники-консультанти;

менеджери з продажу;

водії;

бухгалтери;

кухарі.

При цьому найменша конкуренція здебільшого у медичній галузі. Роботодавцям складно закривати вакансії спеціалістами, які мають досвід 2-5 років. Йдеться, зокрема, про менеджерів з продажу, бухгалтерів та навіть водіїв, додають фахівці.

Нагадаємо, в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.

Раніше ми писали, що в Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з Європейським Союзом (ЄС). Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт.