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Топ-5 регіонів, де найлегше влаштуватися на роботу

9 травня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — в яких регіонах найбільше вакансій
Жінка працює за комп'ютером. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український ринок праці на другий рік війни поступово відновлюється. При цьому є регіони, де такий процес відбувається найдинамічніше і знайти роботу громадянам значно легше.

Про ситуацію на ринку розповіли у пресслужбі популярного порталу з пошуку роботи, пише 24 Канал.

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Як зазначають експерти, найбільш інтенсивне відновлення на ринку праці зараз фіксують у східних, північних та південних областях.

"Західний регіон відновився на 100%, на Закарпатті більша кількість вакансій ніж було до війни, а Схід і прифронтові області зараз відновлюються, бізнес розширяються і шукає працівників", — зазначають фахівці.

Так, у квітні у п'ятірці лідерів відбулися деякі зміни:

  • Київська область посідає перше місце (на порталі розміщено 26 тисяч вакансій);
  • Дніпропетровська за кількістю вакансій — на другому місці;
  • Львівська область опустилась на третій рядок із другого;
  • Одеська область — на четвертому місці;
  • Харківська область — на п'ятому рядку. У п'ятірку лідерів за час війни потрапила вперше.

Яких спеціалістів шукають найбільше

За словами експертів, цієї весни зросло число вакансій у сферах охорони та безпеки, готельно-ресторанного бізнесу, а також у сфері обслуговування.

Найбільше таких вакансій:

  • охоронці;
  • прибиральники;
  • комплектувальники;
  • баристи;
  • офіціанти;
  • працівники-консультанти;
  • менеджери з продажу;
  • водії;
  • бухгалтери;
  • кухарі.

При цьому найменша конкуренція здебільшого у медичній галузі. Роботодавцям складно закривати вакансії спеціалістами, які мають досвід 2-5 років. Йдеться, зокрема, про менеджерів з продажу, бухгалтерів та навіть водіїв, додають фахівці.

Нагадаємо, в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці  кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.

Раніше ми писали, що в Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з Європейським Союзом (ЄС). Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт.

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