Пенсионеров лишат выплат — что известно о тотальных проверках

Украинская женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине всех граждан, получающих социальные выплаты и пенсии, ждут масштабные проверки. Специалисты будут мониторить информацию при помощи ряда государственных реестров.

Об этом свидетельствует приказ Министерства финансов Украины.

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Мониторинг личной информации

Проверки пройдут в соответствии с приказом Минфина. Речь идет о документе "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".

Под верификацию попадут такие личные ведомости граждан, получающих соцпомощь, и людей пожилого возраста:

фамилия, имя, отчество,

дата рождения,

идентификационный номер,

серия, номер паспорта,

ID-карта;

другие документы, удостоверяющие личность.

Ожидается, что специалисты проверят данные из:

реестра застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд Украины (ПФУ);

Государственной налоговой службы;

Миграционной службы Украины;

реестра актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции Украины.

В каких случаях отберут пенсии

По результатам проверки будут прекращать начисление и осуществление выплат в следующих случаях:

если пенсии были назначены по документам с недостоверными сведениями;

на время пребывания граждан за пределами страны (если не предусмотрено международными соглашениями Украины);

смерти получателей выплат.

Всем застрахованным лицам нужно известить органы Пенсионного фонда в течение десяти дней о таком:

изменении информации, внесенной в персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и Госреестра общеобязательного социального страхования;

намерении выезда за пределы страны;

обстоятельствах, изменяющих статус.

Ранее в ПФУ сообщали, что в Украине некоторые пенсионеры могут получить выплаты сразу за шесть месяцев. Это возможно в случае, если человек собирается уехать за границу. Для получения средств необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда и подать заявление. Деньги выплатят со следующего месяца после того, как человек снялся с учета по его месту жительства.

Больше о пенсиях

Напомним, украинцев могут на время лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.