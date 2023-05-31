Пенсії у серпні для деяких українців будуть вищі — хто отримає доплати

Літня жінка з хлопчиком. Фото: Freepik

У серпні поточного року деякі українські пенсіонери отримають більші виплати. Йдеться про щорічні доплати до Дня Незалежності.

Про це інформує профільний портал Napensii.ua.

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Кому належить отримати допомогу у серпні

Раніше відповідні доплати були присвячені Дню Перемоги. Їх отримували 5 травня ветерани війни та жертви нацистських переслідувань.

У 2023 році виплати вирішили перенести на серпень. Грошову додаткову допомогу виплатять як ветеранам Другої світової війни, так і новим ветеранам нинішньої війни.

Окрім ветеранів, доплати зроблять для жертв нацистських переслідувань, а також учасників війни та членів родин загиблих.

Які суми виплатять пенсіонерам

Остаточні суми, які отримають ці категорії українців, поки що невідомі. Раніше в уряді зазначали, що реалізовуватимуть закон за кошт державної казни.

Цьогоріч вони точно не будуть нижчі від тих сум, які виплачували до війни, тобто у 2021 році. Тоді суми були наступні:

для осіб з інвалідністю першої групи — 4421 грн;

для осіб другої групи — 3 906 грн;

для громадян третьої групи — 3 391 грн;

для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності — 1 491 грн;

для осіб, визнаних такими, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 4421 грн;

для членів родини загиблих — 966 грн;

для учасників війни — 612 грн.

Пенсії для учасників УПА та політв'язнів

В Україні ухвалили нарахування підвищених пенсій ще для учасників повстанських рухів за незалежність України, а також ув’язнених радянських дисидентів.

Документ вносить зміни до закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Згідно з ним, борці за незалежність країни у радянські часи почнуть отримувати доплати в розмірі 4,2 тис. грн до своїх звичайних пенсій.

Водночас законопроєкт №8032 позбавив права експосадовців СРСР на отримання підвищених пенсій.

Більше про пенсії

Нагадаємо, українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.