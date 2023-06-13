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Тотальна перевірка пенсіонерів: кого залишать без виплат

13 червня 2023 06:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсіонерів позбавлять виплат — що відомо про тотальні перевірки
Українська жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на всіх громадян, які отримують соціальні виплати та пенсії, чекають масштабні перевірки. Фахівці моніторитимуть інформацію за допомогою низки державних реєстрів.

Про це свідчить відповідний наказ Міністерства фінансів України.

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Моніторинг особистої інформації

Перевірки відбудуться відповідно до наказу Мінфіну. Йдеться про документ "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".

Під верифікацію потраплять такі особисті відомості громадян, які отримують соцдопомогу, та людей літнього віку:

  • прізвище, ім'я, по батькові,
  • дата народження,
  • ідентифікаційний номер,
  • серія, номер паспорта,
  • ID-картка;
  • інші документи, що засвідчують особу.

Очікується, що фахівці перевірять дані з:

  • реєстру застрахованих осіб, який адмініструє Пенсійний фонд України (ПФУ);
  • Державної податкової служби;
  • Міграційної служби України;
  • реєстру актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції України.

У яких випадках відберуть пенсії

За результатами перевірки, припинятимуть нарахування та здійснення виплат у наступних випадках:

  • якщо пенсії були призначені на підставі документів з недостовірними відомостями;
  • на час перебування громадян за межами країни (якщо не передбачене міжнародними угодами України);
  • смерті одержувачів виплат.

Усім застрахованим особам потрібно сповістити органи Пенсійного фонду упродовж десяти днів таке:

  • зміну інформації, внесену у персональну облікову картку у системі персоніфікованого обліку та Держреєстру загальнообов’язкового соціального страхування;
  • намір виїзду за межі країни;
  • обставини, які змінюють статус.

Раніше у ПФУ повідомляли, що в Україні деякі пенсіонери можуть отримати виплати відразу за шість місяців. Це можливо у випадку, якщо людина збирається поїхати за кордон. Для отримання коштів необхідно звернутися в органи Пенсійного фонду та подати відповідну заяву. Гроші виплатять з наступного місяця після того, як людина знялась з обліку за її місцем проживання.

Більше про пенсії

Нагадаємо, українців можуть на деякий час позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.

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