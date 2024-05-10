Дональд Трамп требует 1 миллиард долларов от нефтяных компаний для финансирования президентской кампании

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп на сцене. Фото: Reuters/Jay Paul

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп пообещал отказаться от политики действующего американского президента Джо Байдена по электромобилям и ветроэнергетике, а также от других инициатив, против которых выступает нефтегазовая индустрия. В обмен на это он требует у руководителей нефтяных компаний 1 миллиард долларов на финансирование своей избирательной кампании.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

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Как отмечается, встреча кандидата в президенты США от Республиканской партии с некоторыми из ведущих руководителей нефти страны состоялась в апреле. Один из них пожаловался Трампу на то, что их компании продолжают сталкиваться с обременительными экологическими нормами, несмотря на то, что в прошлом году они потратили 400 миллионов долларов на лоббирование администрации Байдена.

Однако Трамп не стал оправдываться, а наоборот попросил еще больше денег.

"Вы все достаточно богаты, вам следует собрать 1 миллиард долларов, чтобы вернуть меня в Белый дом", — сказал он.

Среди приглашенных около двух десятков руководителей были генеральный директор и основатель Venture Global Майк Сабель и генеральный директор Cheniere Energy Джек Фаско. На мероприятии также присутствовали представители таких компаний, как Chevron, Continental Resources, Exxon и Occidental Petroleum.

В обмен на 1 миллиард долларов Трамп пообещал немедленно упразднить десятки экологических правил и политик президента Байдена и не допустить принятия новых. По его словам, предоставление 1 миллиарда долларов было бы хорошей "сделкой", поскольку благодаря ей нефтяные компании избежали бы налогообложения и регулирования.

На ужине Трамп также пообещал немедленно положить конец замораживанию администрацией Байдена разрешений на экспорт сжиженного природного газа. Он также сообщил руководителям, что начнет выставлять на аукцион больше договоров аренды для бурения нефтяных скважин в Мексиканском заливе, выступал против ветроэнергетики и заявил, что отменит ограничения на бурение в арктической зоне Аляски.

Кроме того, кандидат в президенты от Республиканской партии пообещал, что отменит "мандат" Байдена по электромобилям. Новые правила требуют от автопроизводителей сокращения выбросов из выхлопных труб автомобилей. На встрече с донорами Трамп назвал эти правила "уморительными".

Разница во взглядах на экологию Трампа и Байдена

Два кандидата в президенты США — Трамп и Байден — имеют совершенно разные взгляды на экологию. Байден назвал глобальное потепление экзистенциальной угрозой. За последние три года его администрация завершила разработку более 100 новых экологических норм.

Трамп назвал изменение климата "мистификацией", а его администрация за четыре года ослабила или отменила более 125 экологических правил и политик. За последние месяцы администрация Байдена стремилась поправить антиэкологические действия Трампа. Согласно анализу, в настоящее время чиновники Байдена отменили 27 указов Трампа, затрагивающих отрасль ископаемого топлива. Министерство внутренних дел, например, недавно заблокировало будущую добычу нефти на более чем 5 миллионах гектаров арктической территории Аляски.

Впрочем, несмотря на жалобы нефтяной промышленности на политику Байдена, США сейчас добывают больше нефти, чем любая другая страна. В прошлом году добыча в среднем составила почти 13 миллионов баррелей. ExxonMobil и Chevron, крупнейшие энергетические компании США, в прошлом году сообщили о своей самой большой годовой прибыли за десятилетия.

Напомним, импорт сырой нефти в Китай в апреле вырос по сравнению с предыдущим годом. Нефтеперерабатывающие заводы страны готовы полностью возобновить свою работу в начале туристического сезона.

Также мы писали, что цены на нефть упали до рекордного минимума. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже 82 долларов за баррель. Такая стоимость черного золота самая низкая за два месяца.