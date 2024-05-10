Дональд Трамп вимагає 1 мільярд доларів від нафтових компаній для фінансування президентської кампанії

Кандидат у президенти від Республіканської партії та колишній президент США Дональд Трамп на сцені. Фото: Reuters/Jay Paul

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Кандидат у президенти від Республіканської партії та колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв відмовитися від політики чинного американського президента Джо Байдена щодо електромобілів та вітроенергетики, а також від інших ініціатив, проти яких виступає нафтогазова індустрія. В обмін на це він вимагає у керівників нафтових компаній 1 мільярд доларів на фінансування своєї виборчої кампанії.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на власні джерела.

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Як зазначається, зустріч кандидата у президенти США від Республіканської партії з деякими із провідних нафтових керівників країни відбулась у квітні. Один із них поскаржився Трампу на те, що в їхній компанії продовжують стикатися з обтяжливими екологічними нормами, попри те, що минулого року вони витратили 400 мільйонів доларів на лобіювання адміністрації Байдена.

Втім, Трамп не став виправдовуватись, а навпаки попросив ще більше грошей.

"Ви всі досить багаті, що вам слід зібрати 1 мільярд доларів, щоб повернути мене до Білого дому", — сказав він.

Серед запрошених приблизно двох десятків керівників були генеральний директор та засновник Venture Global Майк Сабель і генеральний директор Cheniere Energy Джек Фаско. На заході також були присутні також представники таких компаній, як Chevron, Continental Resources, Exxon та Occidental Petroleum.

В обмін на 1 мільярд доларів Трамп пообіцяв негайно скасувати десятки екологічних правил і політик президента Байдена і не допустити ухвалення нових. За його словами, надання 1 мільярда доларів було б гарною "угодою", оскільки, завдяки йому нафтові компанії уникли б оподаткування та регулювання.

На вечері Трамп також пообіцяв негайно покласти край заморожуванню адміністрацією Байдена дозволів на експорт зрідженого природного газу. Він також повідомив керівникам, що почне виставляти на аукціон більше договорів оренди для буріння нафтових свердловин у Мексиканській затоці, виступав проти вітроенергетики і заявив, що скасує обмеження на буріння в арктичній зоні Аляски.

Крім того, кандидат у президенти від Республіканської партії пообіцяв, що скасує "мандат" Байдена щодо електромобілів. Нові правила вимагають від автовиробників скорочення викидів із вихлопних труб автомобілів. На зустрічі з донорами Трамп назвав ці правила "сміховинними".

Різниця у поглядах на екологію Трампа та Байдена

Два кандидати у президенти США — Трамп та Байден — мають абсолютно різні погляди на екологію. Байден назвав глобальне потепління екзистенційною загрозою. За останні три роки його адміністрація завершила розробку понад 100 нових екологічних норм.

Натомість Трамп назвав зміну клімату "містифікацією", а його адміністрація за чотири роки послабила чи скасувала понад 125 екологічних правил та політик. За останні місяці адміністрація Байдена прагнула виправити антиекологічні дії Трампа. Згідно з аналізом, на цей час чиновники Байдена скасували 27 указів Трампа, що зачіпають галузь викопного палива. Міністерство внутрішніх справ, наприклад, нещодавно заблокувало майбутній видобуток нафти на більш ніж 5 мільйонах гектарів арктичної території Аляски.

Втім, попри скарги нафтової промисловості на політику Байдена, Сполучені Штати зараз видобувають більше нафти, ніж будь-яка інша країна. Торік видобуток в середньому склав майже 13 мільйонів барелів. ExxonMobil і Chevron, найбільші енергетичні компанії США, минулого року повідомили про свій найбільший річний прибуток за десятиліття.

Нагадаємо, імпорт сирої нафти в Китай у квітні виріс порівняно з попереднім роком. Нафтопереробні заводи країни готові повністю відновити свою роботу на початку туристичного сезону.

Також ми писали, що ціни на нафту впали до рекордного мінімуму. Вартість липневих ф'ючерсів на нафту марки Brent впала нижче 82 доларів за барель. Така вартість чорного золота є найнижчою за два місяці.