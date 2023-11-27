Трейдеры в Чехии возобновили импорт газа РФ, — СМИ

Российский газ. Фото: росСМИ

Некоторые трейдеры начали импорт российского газа в Чехию в октябре. Однако министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикелла заявляет, что потребности в этом нет.

Об этом сообщил Echo24.

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Импорт российского газа

Экономист Лукаш Кованда рассказал, что заявления политиков о том, что Чехия избавилась от зависимости от российского газа, несколько расходятся с данными газотранспортной станции в Ланжоте с прошлого месяца.

"С начала октября газ на этой пограничной станции идет уже не из Чехии в Словакию, как раньше, а из Словакии в Чехию. И то в объеме до 100 гигаватт-часов в сутки. До 40 процентов газа, импортируемого в Чешскую Республику, сейчас российского происхождения", — отметил Кованда.

Он говорит, что растет также импорт российской нефти в Чехию. Данные показывают, что в первом полугодии этого года Чехия импортировала самый большой объем нефти РФ за все первые полугодия за весь период с 2010 года.

"Тем не менее, необходимо воспринимать это событие в более широком контексте. Сейчас Чехия имеет лучше защищенные альтернативные маршруты, чем до вторжения России в Украину — пути для импорта нерусских энергоносителей, или с прошлого года она достигла значительного прогресса в строительстве таких маршрутов", — отметил Кованда.

Министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикелла подтвердил, что трейдерами был возобновлен импорт газа из России. По его словам, российский газ составил 79,6 млн кубометров общего объема поставок с января по конец октября этого года, то есть 1,2 процента.

Сикелла заявляет, то, что Чехия получает российский газ, не меняет того факта, что страна окончательно избавилась от зависимости от российского газа.

"Учитывая последние события, необходимо рассмотреть, вводить ли ограничительные меры на национальном уровне, или продолжать координировать нашу процедуру в пределах всего ЕС", — объяснил он.

Министр отметил, что импорт российского газа в ЕС не подпадает под санкции, ведь некоторые страны не могут без него обойтись.

"Однако я бы считал правильным, чтобы конечные потребители были проинформированы, если они покупают газ у поставщиков, закупающих российский газ", — подчеркнул он.

Однако информационный портал Fxstreet опровергает слова министра. Они ссылаются на данные австрийской газовой компании Gas Connect Austria, специализирующейся на транспортировке и распределении газа, согласно которым речь идет о гораздо больших объемах. По их данным, в прошлую пятницу импорт российского газа составил 54,4% от общего объема импорта, в субботу — 55,1%.

Напомним, Болгария ожидает получения поступления от нового налога на импорт и транзит трубопроводного природного газа из России. В то же время правительство страны озадачено, намерена ли платить РФ.