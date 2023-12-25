Расчет за газ – какие суммы начислят в третьей платежке в 2024 году

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году украинские потребители природного газа станут получать платежки за содержание газовой сети в доме. Известно, сколько придется платить жильцам многоэтажек.

О том, какие суммы придется платить украинцам, рассказали в АО "Полтавагаз".

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Третья платежка за газ

В начале января 2024-го облгазы (операторы газораспределительных сетей) рассчитают стоимость технического обслуживания газовых сетей многоэтажек. Многие годы никто не занимался проверкой системы на плотность, не происходил осмотр трубы, не было обходов квартир с просьбой показать газовые приборы. В тарифах на газ отсутствовала такая составляющая как "обслуживание внутридомовых сетей", но вскоре все изменится и украинцы начнут получать "третью платежку" за газ.

В обслуживание будет входить:

осмотр газопровода;

проверка на плотность;

испытание под давлением;

осмотр газового оборудования;

обслуживание запорных устройств

Ожидается, что подобные меры будут гарантировать безопасное использование "голубого топлива".

Сколько придется платить украинцам

В связи с этим, до 5 января следующего года на официальных сайтах операторов появятся расценки по техническому обслуживанию для многоэтажных домов и графики осуществления проверок.

В частности, в "Полтавагазе" рассказали, что сумма в платежке будет составлять в среднем от 25 до 65 грн ежемесячно, в зависимости от дома. По расчетам, стоимость работ в доме с 36 квартирами обойдется в 5,6 тыс. грн. На каждую квартиру придется по 155 грн за полгода, или 25 грн ежемесячно.

Что еще стоит знать

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали случаи, когда бумажные счета могут совсем не поступать потребителям природного газа. Такое может произойти в трех условиях.

Также мы писали, что в Украине на фоне войны и повреждений инфраструктуры себестоимость жилищно-коммунальных услуг значительно превышает действующие тарифы и власти уже готовят потребителей к возможным повышениям. Известно, сколько будут платить украинцы за ЖКУ с 1 января 2024 года.