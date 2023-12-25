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Третя платіжка за газ — відомо суму, яку нарахують у новому році

25 грудня 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Розрахунок за газ — які суми нарахують у третій платіжці у 2024 році
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2024 році українські споживачі природного газу почнуть отримувати платіжки за утримання газової мережі в будинку. Відомо, скільки доведеться платити мешканцям багатоповерхівок.

Про те, які суми доведеться платити українцям, розповіли в АТ "Полтавагаз".

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Третя платіжка за газ

На початку січня 2024-го облгази (оператори газорозподільчих мереж) розрахують вартість технічного обслуговування газових мереж багатоповерхівок. Багато років ніхто не займався перевіркою системи на щільність, не відбувався огляд труби, не було обходів квартир з проханням показати газові прилади. У тарифах на газ була відсутня така складова як "обслуговування внутрішньобудинкових мереж", проте невдовзі ситуація зміниться і українці почнуть отримувати так "третю платіжку" за газ.

В обслуговування буде входити:

  • огляд газопроводу;
  • перевірка на щільність;
  • випробовування під тиском;
  • огляд газового обладнання;
  • обслуговування запірних пристроїв.

Очікується, що такі заходи будуть гарантувати безпечне використання "блакитного палива".

Скільки доведеться платити українцям

З огляду на це, до 5 січня наступного року на офіційних сайтах операторів з'являться розцінки з технічного обслуговування для багатоповерхових будинків та графіки здійснення перевірок.

Зокрема, у "Полтавагаз" розповіли, що сума у платіжці становитиме в середньому від 25 до 65 грн щомісяця, залежно від будинку. За розрахунками, вартість робіт у будинку з 36 квартирами обійдеться у 5,6 тис. грн. На кожну з квартир припаде по 155 грн за пів року, або 25 грн щомісяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз" назвали випадки, коли паперові рахунки можуть зовсім не надходити споживачам природного газу. Таке може статися за трьох умов.

Також ми писали, що в Україні на тлі війни та пошкоджень інфраструктури собівартість житлово-комунальних послуг значно перевищує чинні тарифи й влада вже готує споживачів до можливих підвищень. Відомо, скільки платитимуть українці за ЖКП з 1 січня 2024 року.

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