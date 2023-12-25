Розрахунок за газ — які суми нарахують у третій платіжці у 2024 році

Третя платіжка за газ — відомо суму, яку нарахують у новому році
У 2024 році українські споживачі природного газу почнуть отримувати платіжки за утримання газової мережі в будинку. Відомо, скільки доведеться платити мешканцям багатоповерхівок.
Про те, які суми доведеться платити українцям, розповіли в АТ "Полтавагаз".
Третя платіжка за газ
На початку січня 2024-го облгази (оператори газорозподільчих мереж) розрахують вартість технічного обслуговування газових мереж багатоповерхівок. Багато років ніхто не займався перевіркою системи на щільність, не відбувався огляд труби, не було обходів квартир з проханням показати газові прилади. У тарифах на газ була відсутня така складова як "обслуговування внутрішньобудинкових мереж", проте невдовзі ситуація зміниться і українці почнуть отримувати так "третю платіжку" за газ.
В обслуговування буде входити:
- огляд газопроводу;
- перевірка на щільність;
- випробовування під тиском;
- огляд газового обладнання;
- обслуговування запірних пристроїв.
Очікується, що такі заходи будуть гарантувати безпечне використання "блакитного палива".
Скільки доведеться платити українцям
З огляду на це, до 5 січня наступного року на офіційних сайтах операторів з'являться розцінки з технічного обслуговування для багатоповерхових будинків та графіки здійснення перевірок.
Зокрема, у "Полтавагаз" розповіли, що сума у платіжці становитиме в середньому від 25 до 65 грн щомісяця, залежно від будинку. За розрахунками, вартість робіт у будинку з 36 квартирами обійдеться у 5,6 тис. грн. На кожну з квартир припаде по 155 грн за пів року, або 25 грн щомісяця.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз" назвали випадки, коли паперові рахунки можуть зовсім не надходити споживачам природного газу. Таке може статися за трьох умов.
Також ми писали, що в Україні на тлі війни та пошкоджень інфраструктури собівартість житлово-комунальних послуг значно перевищує чинні тарифи й влада вже готує споживачів до можливих підвищень. Відомо, скільки платитимуть українці за ЖКП з 1 січня 2024 року.
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