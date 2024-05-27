Биржа труда — в Украине ввели изменения для безработных

Место обслуживания в Центре занятости. Фото: Киев Вечерний

В Украине для социально уязвимых граждан Государственная служба занятости внедрила предоставление социальных услуг по принципу "Единого окна". В правительстве объяснили, как работает соответствующий механизм.

Об этом говорится на правительственном портале.

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Как работает "Единое окно" в Центре занятости

Как пояснили в правительстве, граждане в дальнейшем могут обращаться за помощью в Центры занятости. Теперь там можно получить доступ к различным услугам. А именно:

консультации относительно того, какие есть виды гуманитарной, материальной и правовой помощи, на которые предоставляется соответствующее право;

предусмотрено индивидуальное сопровождение на всех этапах поиска работы: от правильного формирования резюме до самого трудоустройства;

предоставление услуг психологической и профессиональной реабилитации для адаптации к новым жизненным реалиям.

"Благодаря принципу "единого окна" посетители смогут оперативно получать исчерпывающую информацию об активных грантовых программах для открытия или развития бизнеса, возможностях бесплатного обучения по ваучерам и других предложениях службы занятости", — пояснили в правительстве.

В целом, механизм "единого окна" призван оптимизировать процесс оказания помощи гражданам, сэкономить их время и обеспечить адресный и комплексный подход в решении различных проблем.

Как воспользоваться услугой "Единого окна"

Каждый гражданин может воспользоваться услугой "Единого окна". Для этого следует обратиться в ближайший центр занятости.

После этого специалисты службы получат информацию от гражданина и тщательно изучат индивидуальную ситуацию.

В итоге по результатам ознакомления с данными и жизненными обстоятельствами заявителя определят его первоочередные потребности. На их основе будет разработан персональный план действий, добавили в правительстве.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине безработные граждане за общественно полезные работы могут стабильно получать заработную плату, что значительно превышает минимальную. В этом году выплату существенно повысили.

Также писали, что пожилые граждане становятся все более ценными на рынке труда. В результате войны и миграции возник дефицит рабочей силы, что делает их привлекательными для работодателей.