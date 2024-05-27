Біржа праці — в Україні запровадили зміни для безробітних

Місце обслуговування в Центрі зайнятості. Фото: Київ Вечірній

В Україні для соціально вразливих громадян Державна служба зайнятості впровадила надання соціальних послуг за принципом "Єдиного вікна". В уряді пояснили, як працює відповідний механізм.

Про це йдеться на урядовому порталі.

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Як працює "Єдине вікно" у Центрі зайнятості

Як пояснили в уряді, громадяни надалі можуть звертатися за допомогою у Центри зайнятості. Тепер там можна отримати доступ до різноманітних послуг. А саме:

консультації щодо того, які є види гуманітарної, матеріальної та правової допомоги, на які надається відповідне право;

передбачений індивідуальний супровід під час усіх етапів пошуку роботи: від правильного формування резюме до самого працевлаштування;

надання послуг з психологічної та професійної реабілітації для адаптування до нових життєвих реалій.

"Завдяки принципу "єдиного вікна" відвідувачі зможуть оперативно отримувати вичерпну інформацію про активні грантові програми для відкриття чи розвитку бізнесу, можливості безоплатного навчання за ваучерами та інші пропозиції служби зайнятості", — пояснили в уряді.

Загалом механізм "єдиного вікна" покликаний оптимізувати процес надання допомоги громадянам, заощадити їхній час та забезпечити адресний і комплексний підхід у вирішення різноманітних проблем.

Як скористатися послугою "Єдиного вікна"

Кожен громадянин може скористатися послугою "Єдиного вікна". Для цього потрібно звернутися у найближчий центр зайнятості.

Після цього фахівці служби отримають інформацію від громадянина та ретельно вивчать індивідуальну ситуацію.

У підсумку за результатом ознайомлення з даними та життєвими обставинами заявника, визначать його першочергові потреби. На їх основі розроблять персональний план дій, додали в уряді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні безробітні громадяни за суспільно корисні роботи можуть стабільно отримувати заробітну плату, що значно перевищує мінімальну. Цього року виплату суттєво підвищили.

Також писали, що громадяни похилого віку стають дедалі ціннішими на місцевому ринку праці. Через війну та міграцію виник дефіцит робочої сили, що робить їх привабливими для роботодавців.