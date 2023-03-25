Центробанк ЕС призывает Raiffeisen покинуть Россию

В последнее время давление со стороны регулятора в ЕС усилилось

Представители Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) и Raiffeisen Bank International (RBI) ведут переговоры о полном выводе высокодоходного бизнеса с российского рынка. В последнее время давление со стороны регулятора в ЕС усилилось.

Об этом информирует агентство Reuters.

ЕЦБ ожидает план действий от банка

Отмечается, что Европейский Центральный Банк начал давить сильнее после визита одного из чиновников США по санкционным вопросам Вены в феврале, который выразил обеспокоенность по поводу деятельности российской "дочки".

В то же время в Евроцентробанке не требуют немедленного выхода с рынка. Представители ЕЦБ для начала хотели бы ознакомиться с планом действий по прекращению бизнеса в стране. Он может включать в себя продажу или закрытие банка.

Как отреагировали в Raiffeisen

В Raiffeisen Bank International заявили, что продолжают изучать разные варианты будущего своей российской "дочки" после уведомлений о требованиях ЕЦБ покинуть российский рынок.

В банке пообещали снизить кредитование в россии, ускорить оценку бизнеса и рассмотрение "тщательно контролируемого выхода" с рынка.

Что еще стоит знать

Напомним, австрийское финучреждение Raiffeisen Bank International попало в список международных спонсоров войны НАПК, поскольку продолжает работать в россии. В украинской "дочке" банка объяснили, повлияет ли это на ее работу.

Также мы писали, что в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов Соединенных Штатов заинтересовались работой банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) по ее бизнесу в россии. Специалисты ведомства приступили к проверке.

Ранее СМИ опубликовали сообщения, что российские дочерние банки иностранных финучреждений, включая Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), совместно с российскими банками предоставляют кредитные каникулы россиянам воюют в Украине. НБУ подчеркнул недопустимость сотрудничества международных банков с россией и Беларусью.

В Raiffeisen ответили, что строго соблюдают все требования действующего законодательства Австрии и Европейского Союза, признающие территориальную, политическую и экономическую целостность Украины.