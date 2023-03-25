Центробанк ЄС закликає Raiffeisen залишити росію, — Reuters
Представники Європейський Центральний Банк (ЄЦБ) та Raiffeisen Bank International (RBI) ведуть перемовини щодо повного виведення високоприбуткового бізнесу з російського ринку. Останнім часом тиск з боку регулятора у ЄС посилився.
Про це інформує агенція Reuters.
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ЄЦБ очікує на план дій від банку
Зазначається, що Європейський Центральний Банк почав тиснути сильніше після візиту одного з чиновників США щодо санкційних питань до Відня у лютому, який висловив стурбованість щодо діяльності російської "дочки".
Водночас у Євроцентробанку не вимагають негайного виходу з ринку. Представники ЄЦБ для початку хотіли б ознайомитися з планом дій щодо припинення бізнесу в країні. Він може включати продаж чи закриття банку.
Як відреагували у Raiffeisen
У Raiffeisen Bank International заявили, що продовжують вивчати різні варіанти майбутнього своєї російської "дочки" після повідомлень про вимоги ЄЦБ залишити російський ринок.
У банку пообіцяли зменшити кредитування в росії, прискорити оцінку бізнесу та розгляд "ретельно контрольованого виходу" з ринку.
Що ще варто знати
Нагадаємо, австрійська фінустанова Raiffeisen Bank International потрапила до списку міжнародних спонсорів війни НАЗК, оскільки продовжує працювати у росії. В українській "дочці" банку пояснили, чи вплине це на її роботу.
Також ми писали, що в Управлінні з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів Сполучених Штатів зацікавилися роботою банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) щодо її бізнесу в росії. Фахівці відомства розпочали перевірку.
Раніше ЗМІ опублікували повідомлення, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), спільно з російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні. НБУ наголосив про недопустимість співпраці міжнародних банків з росією та Білоруссю.
У Raiffeisen відповіли, що суворо дотримуються всіх вимог чинного законодавства Австрії та Європейського Союзу, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України.