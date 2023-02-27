Центробанк рф планирует сократить штат до тысячи сотрудников из-за санкций

Центробанк

Российский Центробанк планирует уволить до тысячи сотрудников из своего центрального аппарата к 1 мая 2023 года. Эта волна сокращений лишь первая, вторая запланирована на осень.

Об этом пишет Коммерсантъ.

Сокращение сотрудников банка

Экономия на персонале является причиной таких кадровых решений, особенно учитывая отмену материальной помощи в два месячных оклада, которая выплачивалась в отпуск.

Штат Центробанка был оптимизирован в течение нескольких лет, и с 2015 года его численность сократилась на 30%. Однако таких масштабных сокращений не было давно, а в 2021 году численность персонала сократилась только на 300 человек до 49 тысяч. Сокращение может быть связано с поиском средств на создание подразделений на оккупированных украинских территориях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, считают эксперты.

Участники рынка уверены, что качество надзора не ухудшится, несмотря на сокращения, так как количество банков в России сокращается, а новых финансовых организаций не появляется, объемы движения средств значительно сократились и на контроле за валютными операциями и ценными бумагами не нужны такие большие кадровые ресурсы, как раньше. В связи со западными санкциями также не требуется много сотрудников для контроля за иностранными корреспондентскими счетами.

Напомним, что в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.

По информации Нацбанка, средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в январе, осталась на уровне декабря — 10,6% годовых. Хотя НБУ повысил нормативы обязательных резервов по текущим вкладам, что должно стимулировать банки повышать ставки и увеличивать долю срочных вкладов.

В конце прошлого года в 67 украинских банках находилось 889,5 млрд грн средств граждан, больше всего вкладов — в государственном Приватбанке — 314,7 млрд грн. На втором месте — Ощадбанк (159,8 млрд грн)