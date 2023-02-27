Центробанк рф планирует сократить штат до тысячи сотрудников из-за санкций
Российский Центробанк планирует уволить до тысячи сотрудников из своего центрального аппарата к 1 мая 2023 года. Эта волна сокращений лишь первая, вторая запланирована на осень.
Об этом пишет Коммерсантъ.
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Сокращение сотрудников банка
Экономия на персонале является причиной таких кадровых решений, особенно учитывая отмену материальной помощи в два месячных оклада, которая выплачивалась в отпуск.
Штат Центробанка был оптимизирован в течение нескольких лет, и с 2015 года его численность сократилась на 30%. Однако таких масштабных сокращений не было давно, а в 2021 году численность персонала сократилась только на 300 человек до 49 тысяч. Сокращение может быть связано с поиском средств на создание подразделений на оккупированных украинских территориях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, считают эксперты.
Участники рынка уверены, что качество надзора не ухудшится, несмотря на сокращения, так как количество банков в России сокращается, а новых финансовых организаций не появляется, объемы движения средств значительно сократились и на контроле за валютными операциями и ценными бумагами не нужны такие большие кадровые ресурсы, как раньше. В связи со западными санкциями также не требуется много сотрудников для контроля за иностранными корреспондентскими счетами.
Напомним, что в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.
По информации Нацбанка, средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в январе, осталась на уровне декабря — 10,6% годовых. Хотя НБУ повысил нормативы обязательных резервов по текущим вкладам, что должно стимулировать банки повышать ставки и увеличивать долю срочных вкладов.
В конце прошлого года в 67 украинских банках находилось 889,5 млрд грн средств граждан, больше всего вкладов — в государственном Приватбанке — 314,7 млрд грн. На втором месте — Ощадбанк (159,8 млрд грн)