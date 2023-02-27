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Центробанк рф планує скоротити штат до тисячі співробітників через санкції

27 лютого 2023 09:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Центробанк
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російський Центробанк планує звільнити до тисячі співробітників свого центрального апарату до 1 травня 2023 року. Ця хвиля скорочень лише перша, друга запланована на осінь.

Про це пише Коммерсант.

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Скорочення співробітників банку

Економія на персоналі є причиною таких кадрових рішень, особливо враховуючи скасування матеріальної допомоги у два місячні оклади, яка виплачувалася у відпустку.

Штат Центробанку було оптимізовано протягом кількох років і з 2015 року його чисельність скоротилася на 30%. Однак таких масштабних скорочень не було давно, а 2021 року чисельність персоналу скоротилася лише на 300 осіб до 49 тисяч. Скорочення може бути пов'язане з пошуком коштів на створення підрозділів на окупованих українських теренах у ДНР, ЛНР, Херсонській та Запорізькій областях, вважають експерти.

Учасники ринку впевнені, що якість нагляду не погіршиться, попри скорочення, оскільки кількість банків у росії скорочується, а нових фінансових організацій не з'являється, обсяги руху коштів значно скоротилися і на контролі за валютними операціями та цінними паперами не потрібні такі великі кадрові ресурси, як раніше. У зв'язку із західними санкціями також не потрібно багато співробітників для контролю за іноземними кореспондентськими рахунками.

Нагадаємо, що у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанку та Ощадбанк.

За інформацією Нацбанку, середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у січні, залишилася на рівні грудня — 10,6% річних. Хоча НБУ підвищив нормативи обов'язкових резервів щодо поточних вкладів, що має стимулювати банки підвищувати ставки та збільшувати частку строкових вкладів.

Наприкінці минулого року в 67 українських банках було 889,5 млрд грн коштів громадян, найбільше вкладів — у державному Приватбанку — 314,7 млрд грн. На другому місці — Ощадбанк (159,8 млрд грн)

 

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