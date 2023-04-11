Биткоин на торгах поднялся до уровня лета 2022 года

Цена на BTC выросла на 80% с начала года / Фото: google.com

Стоимость биткоина 10 апреля на торгах поднималась выше 30 тысяч долларов впервые с июня 2022 года. Цена выросла на 80% с начала года.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

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Результаты торгов

Как отмечает агентство, отскок даже более интенсивный, чем почти 20% роста индекса Nasdaq 100. С ним биткойн, как правило, двигался в тандеме. Тем не менее, биткоин упал более чем на 50% от своего исторического максимума в ноябре 2021 года.

"30 тысяч — это очень важно как по техническим, так и по фундаментальным причинам. Сопротивление наращивалось в течение трех недель подряд и теперь наконец сломалось. Это первый раз, когда мы пересекли этот уровень после краха Terra/Luna и Three Arrows Capital. По сути, это означает, что цена полностью восстановилась после Цельсия, FTX и регуляторных репрессий США", — заявил главный исполнительный директор Quantum Economics Мати Гринспен.

Прорыв биткоина выше жесткого сопротивления в 30 тыс. долларов произошел после так называемого сжатия полосы Боллинджера, в результате которого историческая волатильность упала до самого низкого уровня с января. Сжатие тогда привело к резкому движению вверх. Трейдеры, придерживающиеся технических моделей, теперь могут смотреть на область 30,8 тыс. долларов как первую потенциальную цель, а затем 31,2 тыс. долларов.

Проверки криптобирж

Правда, криптоиндустрия все еще испытывает огромное внимание. Криптобиржа Coinbase Global Inc. сообщила, что получила уведомление от Комиссии по ценным бумагам и биржам США о своем намерении подать принудительный иск. SEC подала в суд на криптомагната Джастина Сана за якобы нарушение правил ценных бумаг по делу, которое Сан назвал необоснованным. Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на основателя Binance Чанпена Чжао и его криптобиржу за вероятные нарушения правил деривативов, хотя Binance заявила, что не согласна со многими характеристиками агентства.

Устойчивость цифровой валюты

Несмотря на это, ралли биткоина вступило в силу в течение последнего месяца после краха трех американских банков, что вернуло разговоры среди экспертов, что токен предлагает более привлекательную альтернативу традиционным финансам.

Сейчас биткоин находится на отметке 28,273 тыс. долларов, по данным портала Мinfin.

Напомним, по прогнозу аналитика, инвестора и миллиардера Тим Дрейпера, самая популярная криптовалюта Bitcoin может рекордно подорожать в ближайшие два года. Криптоаналитики прогнозируют плюс 900% стоимости.

Также мы писали, что в начале ноября 2022 года на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью. Binance провела проверку финансовой отчетности FTX и решила, что ей невыгодна эта покупка.