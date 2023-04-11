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Ціна біткоїна піднялась на торгах вище 30 тис. доларів уперше з літа 2022-го, — Bloomberg

11 квітня 2023 08:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біткоїн на торгах піднявся до рівня літа 2022 року
Ціна на BTC зросла на 80% з початку року / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Вартість біткоїна 10 квітня на торгах піднімалась вище 30 тисяч доларів уперше з червня 2022 року. Ціна зросла на 80% з початку року.

Про це інформує агенція Bloomberg.

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Результати торгів

Як зауважує агенція, відскок навіть більш інтенсивний, ніж майже 20% зростання індексу Nasdaq 100. З ним біткойн, як правило, рухався в тандемі. Тим не менш, біткоїн впав більш ніж на 50% від свого історичного максимуму в листопаді 2021-го.

"30 тисяч — це дуже важливо як з технічних, так і з фундаментальних причин. Опір нарощувався упродовж трьох тижнів поспіль і тепер нарешті зламався. Це перший раз, коли ми перетнули цей рівень після краху Terra/Luna і Three Arrows Capital. По суті, це означає, що ціна повністю відновилася після Цельсія, FTX і регуляторних репресій США", — заявив головний виконавчий директор Quantum Economics Маті Грінспен.

Прорив біткойна вище жорсткого опору в 30 тис. доларів стався після так званого стиснення смуги Боллінджера, в результаті якого історична волатильність впала до найнижчого рівня з січня. Стиснення тоді призвело до різкого руху вгору. Трейдери, які дотримуються технічних моделей, тепер можуть дивитися на область 30,8 тис. доларів як першу потенційну ціль, а потім 31,2 тис. доларів.

Перевірки криптобірж

Правда, криптоіндустрія все ще зазнає величезної уваги. Криптобіржа Coinbase Global Inc. повідомила, що отримала повідомлення від Комісії з цінних паперів і бірж США про свій намір подати примусовий позов. SEC подала до суду на криптомагната Джастіна Сана за нібито порушення правил цінних паперів у справі, яку Сан назвав необґрунтованою. Крім того, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США подала до суду на засновника Binance Чанпена Чжао та його криптобіржу за ймовірні порушення правил деривативів, хоча Binance заявила, що не погоджується з багатьма характеристиками агентства.

Стійкість цифрової валюти

Попри все це, ралі біткоїна набрало сили упродовж останнього місяця після краху трьох американських банків, що відновило розмови серед експертів, що токен пропонує більш привабливу альтернативу традиційним фінансам.

Зараз біткоїн перебуває на позначці 28, 273 тис. доларів, за даними порталу Мinfin.

Нагадаємо, за прогнозом аналітика, інвестора та мільярдера Тім Дрейпера, найпопулярніша криптовалюта Bitcoin може рекордно подорожчати у найближчі два роки. Криптоаналітики прогнозують плюс 900% у вартості.

Також ми писали, що на початку листопада 2022 року на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю. Binance здійснила перевірку фінансової звітності FTX і вирішила, що їй невигідна ця покупка.

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