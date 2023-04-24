Цена биткоина снизилась — сколько сейчас стоит популярная криптовалюта

Популярная криптовалюта ВТС. Фото: google.com.ua

В понедельник, 24 апреля, на криптовалютном рынке Bitcoin продолжает снижаться в цене. За сутки ВТС потерял 1,56%.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала Мinfin.

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Какая сейчас ситуация на цифровом рынке

По этой информации, Bitcoin находится на отметке 29,37 тыс. долларов. В частности, за неделю цена упала на 0,97%, в то время как за месяц его стоимость выросла на 8,35%. За год эта криптовалюта подешевела на 26,09%.

Вторая по капитализации криптовалюта, Ethereum, торгуется в понедельник на 0,32% дешевле против предыдущих суток. За неделю эта валюта подорожала на 8,61%, а за месяц — на 17,23%. Сейчас стоит 2,074 тысячи долларов. За криптовалюта подешевела на 30,76%.

Колебания ВТС

Следует заметить, что стоимость биткоина 10 апреля на торгах поднималась выше 30 тысяч долларов впервые с июня 2022 года. Цена выросла на 80% с начала года.

Прорыв биткойна выше жесткого сопротивления в 30 тыс. долларов произошел после так называемого сжатия полосы Боллинджера, в результате которого историческая волатильность упала до самого низкого уровня с января. Сжатие тогда привело к резкому движению вверх. Трейдеры, придерживающиеся технических моделей, теперь могут смотреть на область 30,8 тыс. долларов как первую потенциальную цель, а затем 31,2 тыс. долларов.

Напомним, по прогнозу аналитика, инвестора и миллиардера Тима Дрейпера, самая популярная криптовалюта Bitcoin может рекордно подорожать в ближайшие два года. Криптоаналитики прогнозируют плюс 900% стоимости.

В начале ноября 2022 года на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью. Binance провела проверку финансовой отчетности FTX и решила, что ей невыгодна эта покупка.