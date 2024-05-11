Биткоин подорожает до миллиона долларов — известно, когда это произойдет

Логотип биткоина. Фото: Bloomberg

Соучредитель соцсети Twitter и глава технологической компании Block Джек Дорси поделился своим прогнозом по цене биткоина. Он высказал мнение, что вскоре стоимость этой криптовалюты превысит 1 миллион долларов.

Своим прогнозом бизнесмен поделился в интервью Piratewires.

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"Не знаю. Больше... по крайней мере, миллиона. Я думаю, что он достигнет этой цифры и выйдет за ее пределы", — ответил Дорси на вопрос о том, какой будет цена биткоина в 2030 году.

Бывший гендиректор Twitter также отметил, что в биткоине интересна не только его цена, но и проделана над ним работа.

"Самое удивительное в биткоине, кроме истории его основания, то, что каждый, кто работает над ним, или получает зарплату, или покупает его для себя — каждый, кто прилагает хоть какие-то усилия, чтобы сделать его лучше, — делает лучше всю экосистему Это заставляет цену расти. Это интересная экосистема и движение, как ничто другое. Он многому меня научил", — подытожил соучредитель Twitter.

Какой сейчас курс биткоина

Курс BTC за последние сутки снизился на 0,19% или на 4 614,84 грн. По состоянию на 11 мая цена биткоина составляет 2 401 428,26 гривен.

Цена биткоина 11 мая 2024 года. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в последнее время стоимость биткоина стремительно растет. До конца 2024 года цена этой криптовалюты может достичь новой рекордной отметки — в четверть миллиона долларов.

Мы также писали, что на торговой платформе Prozorro впервые выставили на продажу биткоин. Стартовая цена лота более чем вдвое меньше рыночной стоимости: 188 тысяч гривен вместо 350–400 тыс. грн.