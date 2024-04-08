Цены на АЗС — украинцев предупредили о резком подорожании топлива весной

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинском топливном рынке ожидаются ценовые изменения. Стоимость некоторых видов горючего может превысить "психологическую отметку" 60 грн/л.

Об этом рассказали эксперты, пишет издание "Дело".

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Ситуация с подорожанием нефти в мире

По состоянию на начало апреля 2024 года бензин и дизтопливо в Украине продолжают дорожать. Основной причиной является рост цен на нефть.

Так, на прошлой неделе стоимость нефти продолжала набирать обороты на фоне озабоченности инвесторов обострением ситуации между Ираном и Израилем. Поскольку после израильской атаки на посольство Ирана в Сирии возросла возможность прямого военного конфликта, это может отрицательно сказаться на поставках нефти.

В частности, в конце рабочей недели нефть эталонной марки Brent прибавила еще 0,57%, подорожав до 91,17 доллара за баррель, а нефть бренда West Texas Intermediate — на 0,37%, до 86,91 доллара за баррель.

Что будет с ценами на бензин и дизель на АЗС

На прошлой неделе оптовые цены на бензин и дизельное топливо увеличивались вместе с нефтью. Аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко отметил, что средняя цена дизеля составила 46,17 грн/л против 45,59 грн/л по состоянию на конец марта.

В частности, в среднем цена на бензин А-95 в конце прошлой рабочей недели повысилась на 1,99% против 49,18 грн/л к концу предыдущего месяца.

Крупнейшие сети АЗС продолжили увеличивать цены на горючее, в то время как некоторые региональные операторы снижали.

Стоимость на АЗС Ukrnafta и станциях бывшей сети АЗС Glusco повысилась на 0,50 грн/л до 53,40 грн/л и 54,40 грн/л для бензина А-95 и дизельного топлива соответственно. На АЗС Marshal выросла цена на 0,50 грн/л до 51,90 грн/л для бензина и дизеля.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе ожидается рост оптовых и розничных цен на бензин и дизельное топливо из-за роста мировых цен на нефть.

"За прошедшую неделю цена нефти подскочила на 4 доллара за баррель. Это скажется на цене минимум на 1,2-1,3 грн/л. При этом сети продолжают расширять свою маржу, поэтому следует ожидать роста на 1,5 грн/л на бензине и дизтопливо в короткие сроки, неделю или две", — отметил он.

Какие сейчас цены на топливо на АЗС

Стоимость горючего в Украине за последние сутки не изменились. Цена на бензин и дизтопливо, а также автогаз осталась на уровне предыдущего дня.

По информации мониторингового сайта АвтоРиа, 8 апреля средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автомобильного газа сейчас такая:

A-95+ — 57,35 грн/л;

А-95 — 53,87 грн/л;

А-92 — 50,94 грн/л;

дизетопливо — 54,15 грн/л;

сжиженный газ — 28,04 грн/л.

Источник: АвтоРиа

Что еще стоит знать

Напомним, цены на горючее в Украине за последние сутки не изменились. Стоимость бензина и дизтоплива, а также автогаза осталась прежней.

Также сообщалось, что цена на бензин в Украине может повыситься. Это может произойти, если Иран нанесет удар по Израилю, что повлечет за собой рост цен на нефть.