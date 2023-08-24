Какие последствия будет иметь война для экономики Украины

Последствия войны. Фото: google.com

Полтора года войны не могли не повлиять на все сферы жизни украинцев. Экономика — не исключение. Экономический фон жизнедеятельности страны меняется и по сути, и по форме. Можно утверждать, что существенные изменения в структуре экономики произойдут еще до конца войны. А после войны экономика Украины точно не будет такой, какой была три десятилетия до войны. И даже не останется такой, как во время войны.

Как война влияет на экономику Украины

С начала войны Украина потеряла значительное количество крупных предприятий, которые обеспечивали существенную часть валового внутреннего продукта (ВВП). Значительная часть сельскохозяйственных земель заминирована — использовать эту землю пока невозможно. Украина лишилась части экспортных рынков.

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Профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine Михайло Колиснык констатирует: если в Украине хуже работает экономика, то и украинская продукция, несмотря на открытые двери Европейского Союза и других рынков, оценивается с большим риском. Это касается и сферы услуг, включая IT. Некоторые зарубежные заказчики отказываются от услуг украинских программистов только из-за факта войны.

Михайло Колиснык

"Во время войны инвесторы не спешат вкладывать средства в украинскую экономику, несмотря на то, что стоимость украинских активов значительно упала. Суверенный риск Украины на сегодняшний день оценивается на уровне 17-18% годовых. Это значит, что Украина вынуждена платить по своим долговым ценным бумагам на 17-18% годовых больше, чем платят по аналогичным бумагам развитые страны", — объясняет "математику войны" собеседник Новини.LIVE.

Из-за значительного оттока населения в Украине очень упало потребление. Это приводит к тому, что закрывается много мелких бизнесов, потому что просто нет спроса на их товары и услуги.

Среди позитивов ситуации — увеличение расходов на оборону. В результате увеличиваются доходы части населения, задействованной в военно-промышленном комплексе.

Кроме того, следует понимать, что государство оперирует ограниченным объемом средств. И если значительная часть бюджетных средств тратится на ВПК, это означает, что на других статьях расходов приходится экономить. В результате потребление падает.

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Изменение соотношения доходов разных слоев населения привело к диспропорциям инфляционных процессов. Иными словами, если у части населения резко растут доходы, то растут и цены, частично "съедающие" эти доходы.

Также есть значительная проблема с человеческими ресурсами — часть населения мобилизована на войну, а часть уехала за границу. Найти сотрудников на предприятия бывает очень трудно. Оплата их труда растет. А для экономики не очень хорошо, когда оплата растет без повышения производительности труда, говорит Колиснык.

Старший экономист центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский отмечает, что согласно результатам исследования, проведенного в прошлом году, около 57% остающихся в Украине не собираются здесь оставаться, если угроза дальнейшего военного конфликта не исчезнет.

Владимир Дубровский

"Если Украина победит в войне, но нас не возьмут в НАТО, а Россия останется такой, как она есть сейчас, то с большой вероятностью нас будут ожидать дальнейшие военные угрозы, высокий уровень мобилизации населения, огромный военный бюджет, тотальная военная подготовка и т.д.", — предостерегает эксперт.

В таком случае нынешние потери человеческого капитала из-за выезда за границу станут безвозвратными. Кроме того, дополнительно может уехать еще часть населения — наиболее креативный класс.

Если война закончится полной победой, и, при оптимистическом сценарии, около двух третей беженцев вернутся в Украину, будет действительно бурное возрождение, о котором многие мечтают и для чего многое делается сейчас, возможно экономические условия жизни в Украине станут лучше, чем в некоторых соседних странах (если сравнивать по паритету покупательной способности). Тогда в Украину может вернуться еще больше людей.

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Вместе с тем есть много плохих сценариев развития событий, которые лучше публично не обсуждать. Но при реализации этих сценариев говорить будет не о чем.

По словам замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, глубокое сокращение производства, прежде всего в стратегически важных сегментах (таких как металлургия и химическая промышленность) — сказывается в частности на потере валютных поступлений и высокой безработице. А еще сокращение производства будет ощутимо в период послевоенного восстановления, когда продукция потребуется для внутреннего рынка.

Ярослав Жалило

Перегруженность бюджета расходами ведет к наращиванию внешнего долга. Замедляются финансовые обороты внутри страны из-за нехватки мотивации для экономической активности и оседания средств в банковской системе. Это тормозит использование имеющегося экономического потенциала, констатирует собеседник Новини.LIVE.

Из положительного — в экономике более четко очерчиваются основы устойчивости, бизнес расширяет адаптационную способность, происходит перестройка с ориентацией на потребности обороны и восстановления.

Чего ждать дальше

Учитывая наращивание темпов восстановления, есть перспектива достижения экономического роста уже в 2023 году, что в принципе несложно по сравнению с катастрофическими показателями экономики в 2022 году. Хотя существуют значительные риски. Прежде всего, это новые испытания устойчивости энергосистемы при возобновлении вражеских атак, а также способность Украины компенсировать выход России из зерновой сделки и разрушение портовой логистики.

Мощное внешнее финансирование позволит сохранять курсовую устойчивость гривни, однако, в случае решения НБУ об отмене фиксированного курса, возможно расширение спекулятивных колебаний, особенно учитывая огромные свободные ресурсы в банковской системе. Это может оказаться дополнительным инфляционным фактором.

Цены продолжат расти. Фото: google.com

Инфляцию на продовольственном рынке будет продолжать тормозить ограниченная покупательная способность населения. Однако рост расходов будет давить на цены, и в рамках однозначной инфляции экономика вряд ли удержится, считает Ярослав Жалило. Особенно если все же удастся влить хотя бы часть аккумулированного в банках ресурса в экономику, что очень нужно.

В общем, сходятся во мнении эксперты, огромное значение продолжает играть фактор безопасности и ситуация на фронте. Собственно, от этого будут зависеть и поступления в страну иностранного финансового ресурса на восстановление. А это, в свою очередь, будет отражаться на экономической активности.

Немного цифр

Михайло Колиснык из Киевской школы экономики напоминает, что в прошлом, 2022-м, году экономика Украины сократилась почти на треть. В текущем же году падение составит около 10–15% ВВП.

Что касается инфляции — по данным украинского правительства в прошлом году она составила около 23-24% (согласно расчетам на основе стоимости потребительской корзины). По данным же Всемирного банка, который считал с учетом дефлятора ВВП, инфляция составила 34%.

"Для борьбы с инфляцией НБУ в прошлом году поднял учетную ставку до 25%. Правда, недавно регулятор снизил ставку до 22%. Снижение учетной ставки — это положительный сигнал для экономики. Но будет еще лучше, если ставки будут снижаться и дальше", — констатирует собеседник Новини.LIVE.

Национальный банк. Фото: bank.gov.ua

Что касается потребительской корзины, то с начала года инфляция уже достигла 4-5%. И хотя Национальный банк искусственно удерживает курс гривни, рост цен все равно происходит, хотя и не столь сильно, как в прошлом году.

По прогнозам правительства, рост потребительских цен в 2023 году может составить около 12–14%. Михайло Колиснык ожидает инфляцию от 15% до 20%, а ВВП упадет на 5-10%.

Следующий, 2024-й, год в целом должен быть более благоприятным, чем текущий. Может быть будет даже рост ВВП на уровне 1-2%. Но это не означает существенного экономического роста — просто имеем низкую сравнительную базу текущего года.

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Доллар может вырасти по отношению к гривне. При положительном сценарии курс доллара будет находиться в диапазоне 40-45 гривень.

Почему курс гривни будет снижаться? Потому что торговое сальдо Украины негативное и продолжает ухудшаться. Другими словами, мы больше импортируем, чем экспортируем.

"В Украине нет долгосрочных факторов и оснований для укрепления гривни. В долгосрочной перспективе доллар может только усиливаться, а гривня — медленно ослабляться", — убежден ученый.

Обмен валюты. Фото: Новини.LIVE

В краткосрочной перспективе возможно даже незначительное усиление гривни за счет существенных валютных поступлений в страну в виде международной финансовой помощи.

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В случае победы в войне Украину будут ожидать потоки инвестиций. Но это будут деньги от иностранных правительств и международных организаций на восстановление инфраструктуры. Для развития же бизнесов требуются капиталовложения от частных инвесторов. А с этим могут быть проблемы, потому что у иностранных инвесторов есть широкий выбор стран - потенциальных конкурентов Украины, например, Мексика или Египет.

Проблема для Украины не нова. Она существовала и до войны. И тем хуже для Украины. За 30 лет мы не нашли достаточных внутренних стимулов для существенного улучшения инвестиционного климата. Поэтому Украине есть над чем работать.