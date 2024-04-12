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Цена золота установила очередной рекорд

12 апреля 2024 18:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на золото стремительно растут – эксперты назвали причины
Золотые слитки. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на золото установили очередной рекорд в пятницу, 12 апреля 2024 года. Впервые золото преодолело отметку в 2 400 долларов за унцию, поднявшись на 1,2%, до 2 400,67 дол. Этот скачок объясняют ростом геополитического напряжения на Ближнем Востоке.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

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Причины роста цен на золото

Издание The Page узнало у украинских экспертов о главных факторах, благодаря которым в 2024 году длится период высоких цен на золото.

По словам директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, поддержку золота добавляет достаточно напряженная глобальная политическая ситуация. Инвесторы присматриваются к войне в Украине, поведению Китая относительно Тайваня и событиям вокруг Израиля.

Она также отметила, что новые рекорды цен на золото, прежде всего, являются следствием спекулятивной игры как институциональных инвесторов, так и армии частных инвесторов, что значительно выросло в последние несколько лет.

"Фундаментальных причин для роста стоимости золота не так уж много. Сейчас, объясняя уверенный рост цены в последние два месяца, принято упоминать об ожиданиях снижения базовых ставок ФРС США, а также о закупках золота центробанком. Оба эти фактора оказывают влияние на рынок, но в основном из-за оценки их потенциальными инвесторами", — сказала Золотько.

В то же время директор департамента управления проектами рейтингового агентства ИBI-Rating Виктор Шулик уверен, что полномасштабное российское вторжение в Украину могло стать катализатором для пересмотра гарантий сохранения активов между разными странами. Это привело к усилению спроса на защитные активы с высокой собственной ликвидностью — в первую очередь металлическое золото.

"Эксперты также обращают внимание на особо масштабные закупки золота Народным банком Китая, которые продолжаются уже 17 месяцев подряд. В результате по состоянию на март 2024 года золотые запасы Китая достигли 72,75 млн тройских унций (2,263 тыс. тонн). Накапливает запасы золота и Центробанк России. Золотые запасы в международных резервах России в 2023 году достигли 2,36 тыс. тонн", — пишет The Page.

Еще один эксперт — глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко — назвал главной предпосылкой роста цен на золото ожидания низших ставок ФРС и ЕЦБ. Ведь их понижение приведет к падению доходности казначейских облигаций США, выступающих главным конкурентом золота среди малорисковых направлений инвестиций.

По его словам, сейчас становится все заметнее влияние на рынок неопределенности, связанной с приближением президентских выборов в США. Ведь возможное изменение администрации может существенно сказаться на мировых геополитических раскладах. Учитывая, среди прочего, и этот фактор, Мартыненко ожидает, что в ближайшее время цены на золото будут оставаться на высоких уровнях.

Что еще нужно знать

Напомним, стоимость золота установила новый рекорд — 8 апреля курс драгоценного металла вырос до 2 350 долларов за унцию. Цена актива растет на фоне стабильных закупок Китаем и Индией.

Мы также писали, что биткоин, стоимость которого в понедельник, 8 апреля, превысила 72 тысячи долларов, продолжает расти в цене. По прогнозам экспертов, в ближайшие три месяца уровень роста этой криптовалюты может достичь 140 тысяч долларов.

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