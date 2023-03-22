Цены на золото – эксперты прогнозируют новые исторические максимумы

При этом ожидается твердое закрепление на таких позициях

Мировым ценам на золото прогнозируют новые исторические максимумы. При этом ожидается твердое закрепление на таких позициях на фоне потрясений в банковской сфере и дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой Соединенных Штатов.

Об этом информирует телеканал CNBC.

Какие цены будут на золото

По словам экспертов, этот драгоценный металл может подорожать до 2500-2600 долларов за унцию.

"Решение ФРС о повышении ставок, вероятно, вызовет новый скачок цен на золото из-за потенциального дальнейшего падения доллара США и доходности облигаций", — заявили в финансовой компании CMC Markets.

Накануне золото превысило отметку в 2000 долларов впервые за год, с марта 2022-го. Только с начала текущего месяца драгметалл подорожал на 10%.

По информации Bloomberg, сейчас золото торгуется на уровне 1961 доллар за унцию.

Стоит отметить, что приблизительные показатели (в 2075 долларов) фиксировали в августе 2020 года.

Ранее у Fitch Solutions спрогнозировали, что золото достигнет максимума 2075 долларов "в ближайшие недели". Прогноз базируется на глобальной финансовой нестабильности. Металл в ближайшие годы останется дорогим по сравнению с уровнями до коронавирусной пандемии.

Что еще стоит знать

Ранее сообщалось, что в мире стремительно растет стоимость серебра. Аналитики прогнозируют, что в этом году цена драгметалла достигнет девятилетнего максимума.

Напомним, в США очередному банку грозит банкротство. Акции калифорнийского First Republic Bank упали на 70% в последние несколько сессий на фоне новостей о крахе двух финучреждений в стране.

После краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.