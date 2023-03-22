Цены на золото – эксперты прогнозируют новые исторические максимумы

Ценам на золото прогнозируют новые исторические максимумы, — CNBC
Мировым ценам на золото прогнозируют новые исторические максимумы. При этом ожидается твердое закрепление на таких позициях на фоне потрясений в банковской сфере и дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой Соединенных Штатов.
Об этом информирует телеканал CNBC.
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Какие цены будут на золото
По словам экспертов, этот драгоценный металл может подорожать до 2500-2600 долларов за унцию.
"Решение ФРС о повышении ставок, вероятно, вызовет новый скачок цен на золото из-за потенциального дальнейшего падения доллара США и доходности облигаций", — заявили в финансовой компании CMC Markets.
Накануне золото превысило отметку в 2000 долларов впервые за год, с марта 2022-го. Только с начала текущего месяца драгметалл подорожал на 10%.
По информации Bloomberg, сейчас золото торгуется на уровне 1961 доллар за унцию.
Стоит отметить, что приблизительные показатели (в 2075 долларов) фиксировали в августе 2020 года.
Ранее у Fitch Solutions спрогнозировали, что золото достигнет максимума 2075 долларов "в ближайшие недели". Прогноз базируется на глобальной финансовой нестабильности. Металл в ближайшие годы останется дорогим по сравнению с уровнями до коронавирусной пандемии.
Что еще стоит знать
Ранее сообщалось, что в мире стремительно растет стоимость серебра. Аналитики прогнозируют, что в этом году цена драгметалла достигнет девятилетнего максимума.
Напомним, в США очередному банку грозит банкротство. Акции калифорнийского First Republic Bank упали на 70% в последние несколько сессий на фоне новостей о крахе двух финучреждений в стране.
После краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.