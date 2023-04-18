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Цены больше не "рекордные": в Украине подешевел популярный продукт

18 апреля 2023 14:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на гречку снижаются — на сколько подешевел популярный продукт
Ассортимент круп в украинском супермаркете. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинских магазинах в апреле продолжает дешеветь гречневая крупа, которая в начале войны подскочила в стоимости до более 100 гривен. Примечательно, что всего за месяц средняя цена снизилась почти на 9 гривен.

Об этом говорится на профильном портале Мinfin, отслеживающем динамику цен.

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Как изменилась стоимость гречки

Так, по состоянию на 18 апреля килограмм гречневой крупы в среднем стоит 55,77 грн, тогда как в марте было 64,43 грн. Даже в начале апреля она стоила 56,96 грн/кг, то есть цена упала более чем на 1 грн.

В отдельных сетях супермаркетов цены на гречку следующие (за 1 кг):

  • Metro — 49,90 грн;
  • Auchan — 47,50 грн;
  • Varus — 69,90 грн.

Тенденция к удешевлению гречки наблюдается восьмой месяц подряд. В последний раз рост цены фиксировали в августе-2022 — с 91,7 до 92,73 грн/кг (+1,03 грн). Дальше была следующая стоимость:

  • сентябрь — до 87,9 грн, меньше на 4,79 грн против августа;
  • октябрь — до 80,8 грн, что на 7,16 грн меньше;
  • ноябрь — до 76,9 грн, на 3,79 грн ниже;
  • декабрь — до 73,8 грн, на 3,14 грн дешевле;
  • январь-2023 — до 69,4 грн, на 4,45 грн меньше;
  • февраль — до 66,2 грн, на 3,23 грн ниже;
  • март — до 64,4 грн, на 1,73 грн дешевле.

Источник: Мinfin

Напомним, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности. Таков прогноз Национального банка на текущий год.

Ранее в НБУ объяснили, что в 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году. Продукты питания все-таки продолжат дорожать и в 2024 году.

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