Ціни на гречку знижуються — на скільки подешевшав популярний продукт

Асортимент круп в українському супермаркеті. Фото: google.com

В українських магазинах у квітні продовжує дешевшати гречана крупа, яка на початку війни підскочила у вартості до понад 100 гривень. Примітно, що лише за місяць середня ціна знизилась майже на 9 гривень.

Про це йдеться на профільному порталі Мinfin, який відстежує динаміку цін.

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Як змінилась вартість гречки

Так, станом на 18 квітня кілограм гречаної крупи у середньому коштує 55,77 грн, тоді як у березні було 64,43 грн. Навіть на початку квітня вона коштувала 56,96 грн/кг, тобто ціна впала на понад 1 грн.

В окремих мережах супермаркетів ціни на гречку такі (за 1 кг):

Metro — 49,90 грн;

Auchan — 47,50 грн;

Varus — 69,90 грн.

Тенденція до подешевшання гречки спостерігається восьмий місяць поспіль. Останній раз зростання ціни фіксували у серпні-2022 — з 91,7 до 92,73 грн/кг (+1,03 грн). Далі була така вартість:

вересень — до 87,9 грн, менше на 4,79 грн проти серпня;

жовтень — до 80,8 грн, що на 7,16 грн менше;

листопад — до 76,9 грн, на 3,79 грн нижче;

грудень — до 73,8 грн, на 3,14 грн дешевше;

січень-2023 — до 69,4 грн, на 4,45 грн менше;

лютий — до 66,2 грн, на 3,23 грн нижче;

березень — до 64,4 грн, на 1,73 грн дешевше.

Джерело: Мinfin

Нагадаємо, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків. Такий прогноз Національного банку на поточний рік.

Раніше в НБУ пояснили, що 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році.