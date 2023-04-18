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Ціни більше не "рекордні": в Україні подешевшав популярний продукт

18 квітня 2023 14:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на гречку знижуються — на скільки подешевшав популярний продукт
Асортимент круп в українському супермаркеті. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських магазинах у квітні продовжує дешевшати гречана крупа, яка на початку війни підскочила у вартості до понад 100 гривень. Примітно, що лише за місяць середня ціна знизилась майже на 9 гривень.

Про це йдеться на профільному порталі Мinfin, який відстежує динаміку цін.

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Як змінилась вартість гречки

Так, станом на 18 квітня кілограм гречаної крупи у середньому коштує 55,77 грн, тоді як у березні було 64,43 грн. Навіть на  початку квітня вона коштувала 56,96 грн/кг, тобто ціна впала на понад 1 грн.

В окремих мережах супермаркетів ціни на гречку такі (за 1 кг):

  • Metro — 49,90 грн;
  • Auchan — 47,50 грн;
  • Varus — 69,90 грн.

Тенденція до подешевшання гречки спостерігається восьмий місяць поспіль. Останній раз зростання ціни фіксували у серпні-2022 — з 91,7 до 92,73 грн/кг (+1,03 грн). Далі була така вартість:

  • вересень — до 87,9 грн, менше на 4,79 грн проти серпня;
  • жовтень — до 80,8 грн, що на 7,16 грн менше;
  • листопад — до 76,9 грн, на 3,79 грн нижче;
  • грудень — до 73,8 грн, на 3,14 грн дешевше;
  • січень-2023 — до 69,4 грн, на 4,45 грн менше;
  • лютий — до 66,2 грн, на 3,23 грн нижче;
  • березень — до 64,4 грн, на 1,73 грн дешевше.

Джерело: Мinfin

Нагадаємо, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків. Такий прогноз Національного банку на поточний рік.

Раніше в НБУ пояснили, що 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році.

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