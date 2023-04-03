Ціни на гречку в Україні здивують — прогноз Мінагро на 2023 рік

У 2023 році очікується продовження цієї тенденції

В Україні на початку війни гречка стала абсолютним рекордсменом з подорожчання, однак у подальшому ціна поступово знижувалась. У 2023 році очікується продовження цієї тенденції.

Так вважають у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Читайте також:

Як зміниться ціна

За словами першого заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, цьогоріч очікується покращення цінової ситуації з популярною крупою.

Висоцький зазначив, що ціни на гречку деякий час будуть подібними до рівня, сформованого зараз, а з червня можливе зниження.

"Що стосується вартості улюбленої багатьма українцями крупи, то вона буде перебувати в ціновому коридорі, що сформувався сьогодні, але можливе і здешевлення. Все залежатиме від посівних площ та врожаю", — зауважив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Відповідно до попередніх прогнозів, очікується практично аналогічна порівняно з 2022 роком площа посіву гречки.

"Це означає, що знову буде вирощено гречки більш ніж достатньо для внутрішнього споживання. Не буде потреб імпорту, і як результат — не буде підстав для зростання ціни", — додав посадовець.

Цінова динаміка з 2022-го

Дешевшає гречка кілька місяць поспіль. Востаннє ціни на неї зросли ще у серпні-2022 — з 91,7 грн/кг до 92,73 грн/кг (+1,03 грн). Далі вартість лише знижувалася:

вересень — до 87,94 грн (мінус 4,79 грн);

жовтень — до 80,78 грн (мінус 7,16 грн);

листопад — до 76,99 грн (мінус 3,79 грн);

грудень — до 73,85 грн (мінус 3,14 грн);

січень-2023 — до 69,4 грн (мінус 4,45 грн);

лютий — до 66,16 (мінус 3,23 грн).

За даними Державної служби статистики України, у лютому 2023 року гречана крупа подешевшала на 4,6%, до 65,7 гривні за кілограм.

Примітно, що за березень крупа знизилась у вартості ще більше — майже на 6 грн від середньомісячної ціни лютого, до близько 64 гривень, за даними порталу Мinfin.

Станом на 3 квітня гречана крупа у середньому коштує у популярних магазинах 53,57 гривні.

Нагадаємо, в українських магазинах перед Великоднем, який православні християни відзначатимуть 16 квітня, можуть зрости ціни на найбільш популярні продукти святкового столу. Зокрема, яйця можуть подорожчати на 5-7%.

Раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.