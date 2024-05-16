Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 16 мая 2024 года

Завод по переработке металла. Фото: Vedanta

Цены на алюминий в Украине резко выросли из-за возросшей популярности этого металла в легкой промышленности и строительной отрасли. Сейчас выгодно сдавать алюминий на лом, поскольку цены за килограмм этого металла на ломовом рынке значительно поднялись.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине в мае.

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Интересные факты об алюминии

Само слово "алюминий" происходит от латинского слова "alumen", что означает "горьковатая соль".

Алюминий — третий по распространению элемент в земной коре, но его относительно недавно удалось извлечь и использовать в больших количествах, поскольку он встречается в природе в виде разных соединений, а не в свободном виде.

Это очень легкий металл, он весит всего около трети веса стали. Несмотря на то, что алюминий достаточно распространен в земной коре, его добыча и производство достаточно энергозатратными процессами.

Этот металл можно полностью переработать без потери качества. Он может быть использован снова и снова, что делает его одним из наиболее восстанавливаемых металлов.

Несмотря на то, что алюминий достаточно распространен в земной коре, его добыча и производство достаточно энергозатратными процессами.

Как формируются цены на металл в Украине

Экономист Андрей Новак убежден, на сегодняшний день основными факторами, влияющими на стоимость металла в Украине, являются логистика, а также цены на энергоресурсы и сырье, включая уголь. По его словам, логистика составляет от 20 до 25 процентов себестоимости продукции.

Эксперт также отметил, что российское вторжение сильно повлияло на металлургическую промышленность Украины.

"Российская война против Украины нанесла очень большие потери экономике. Наибольшие потери получил именно металлургический сектор — на уровне энергетического. Во временную оккупацию и фактически полное уничтожение попали именно металлургические заводы на востоке и юге Украины. Наибольшие потери — это завод имени Ильича и "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе. Они занимали наибольшую долю производства металла в Украине", — отметил Новак.

Цены на алюминий в Украине в мае

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 75 грн;

Винницкая область — от 45 до 70 грн;

Волынская область — 45 до 65 грн;

Днепропетровская область — от 55 до 70 грн;

Житомирская область — от 45 до 60 грн;

Закарпатская область — от 45 до 80 грн;

Запорожская область — от 50 до 70 грн;

Ивано-Франковская область — от 45 до 65 грн;

Кировоградская область — от 45 до 75 грн;

Львовская область — от 50 до 85 грн;

Николаевская область — от 50 до 70 грн;

Одесская область — от 55 до 75 грн;

Полтавская область — от 40 до 70 грн;

Ровенская область — от 35 до 60 грн;

Сумская область — от 40 до 75 грн;

Тернопольская область — от 45 до 80 грн;

Харьковская область — от 55 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 35 до 60 грн;

Черкасская область — от 55 до 80 грн;

Черновицкая область — от 45 до 70 грн;

Черниговская область — от 40 до 75 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в мае. Еще мы собрали цены на чермет и медь.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт чёрных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.