Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 16 травня 2024 року

Завод з переробки металу. Фото: Vedanta

Ціни на алюміній в Україні різко зросли через збільшену популярність цього металу в легкій промисловості та будівельній галузі. Зараз вигідно здавати алюміній на брухт, оскільки ціни за кілограм цього металу на брухтовому ринку значно піднялися.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні у травні.

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Цікаві факти про алюміній

Саме слово "алюміній" походить від латинського слова "alumen", що означає "гіркувата сіль".

Алюміній — третій за поширенням елемент у земній корі, але його відносно недавно вдалося видобути і використовувати у великих кількостях, оскільки він зустрічається у природі у вигляді різних сполук, а не у вільному вигляді.

Це дуже легкий метал, він важить всього близько третини від ваги сталі. Незважаючи на те, що алюміній досить розповсюджений у земній корі, його видобуток та виробництво є досить енергозатратними процесами.

Цей метал можна повністю переробити без втрати якості. Він може бути використаний знову і знову, що робить його одним з найбільш відновлюваних металів.

Незважаючи на те, що алюміній досить розповсюджений у земній корі, його видобуток та виробництво є досить енергозатратними процесами.

Як формуються ціни на метал в Україні

Економіст Андрій Новак переконаний, на сьогодні основними факторами, що впливають на вартість металу в Україні, є логістика, а також ціни на енергоресурси та сировину, включаючи вугілля. За його словами, логістика складає від 20 до 25 відсотків собівартості продукції.

Експерт також зазначив, що російське вторгнення сильно вплинуло на металургійну промисловість України.

"Російська війна проти України завдала дуже великих втрат економіці. Найбільші втрати отримав саме металургійний сектор — на рівні з енергетичним. Під тимчасову окупацію і фактично повне знищення потрапили саме металургійні заводи на сході та півдні України. Найбільші втрати — це завод імені Ілліча та "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони займали найбільшу частку виробництва металу в Україні", — зазначив Новак.

Ціни на алюміній в Україні у травні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 75 грн;

Вінницька область — від 45 до 70 грн;

Волинська область — 45 до 65 грн;

Дніпропетровська область — від 55 до 70 грн;

Житомирська область — від 45 до 60 грн;

Закарпатська область — від 45 до 80 грн;

Запорізька область — від 50 до 70 грн;

Івано-Франківська область — від 45 до 65 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 75 грн;

Львівська область — від 50 до 85 грн;

Миколаївська область — від 50 до 70 грн;

Одеська область — від 55 до 75 грн;

Полтавська область — від 40 до 70 грн;

Рівненська область — від 35 до 60 грн;

Сумська область — від 40 до 75 грн;

Тернопільська область — від 45 до 80 грн;

Харківська область — від 55 до 70 грн;

Хмельницька область — від 35 до 60 грн;

Черкаська область — від 55 до 80 грн;

Чернівецька область — від 45 до 70 грн;

Чернігівська область — від 40 до 75 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на чормет та мідь.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів.