Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 24 квітня 2024 року

Відливання металу. Фото: Enlightening Images/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали є сплавами заліза з вуглецем, а також іншими домішками. Чорними металами в основному називають сталі та чавуни. Вони посідають провідні позиції серед усіх металів у світовій економіці та знаходять широке застосування у різних галузях промисловості, таких як будівництво, машинобудування та виробництво побутової техніки. Переробка чорних металів знижує обсяг відходів та зменшує кількість шкідливих викидів в атмосферу. Крім того, здавання чормета до пунктів приймання брухту може принести додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у кінці квітня.

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Цікаві факти про залізо

Залізо в крові міститься у формі гемоглобіну, що є найважливішим компонентом еритроцитів. Гемоглобін — складний білок, що складається з чотирьох субодиниць, кожна з яких містить атом заліза. Атоми заліза прикріплюються до молекул кисню, допомагаючи еритроцитам переносити кисень з легенів у тканини та органи тіла.

В античний період сталь виробляли у глиняних печах або тиглях. Найдавніше виявлене залізо датується 1800 роком до нашої ери. Залізо використовувалося виготовлення зброї, інструментів і предметів культури.

Давньоєгипетські залізні вироби містять приблизно 8% нікелю, що вказує на те, що залізо могло спочатку бути частиною метеорита. "Залізний вік" почався близько 1500 до нашої ери, коли хети Малої Азії почали виплавляти залізну руду та виготовляти залізні інструменти.

Чавун крихкаий, твердий і легкоплавкий. Він використовується для виробництва інших залізних сплавів, включаючи сталь. Коване залізо містить лише кілька десятих відсотка вуглецю і є ковким, міцним і менш плавким, ніж чавун. Вуглецева сталь — це сплав заліза з вуглецем і невеликою кількістю сірки, марганцю, фосфору та інших елементів. Леговані сталі — це вуглецеві сталі, які містять такі добавки, як хром, нікель, ванадій. Залізо — найдешевший, найпоширеніший і найпоширеніший вид сталі.

Залізо використовується у феєрверках для іскор. Колір цих іскор залежить від температури нагрівання. За низьких температур залізо випромінює темно-червоне світло. У міру нагрівання його колір стає жовтим, а за найвищих температур воно випромінює яскраво-біле світло.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, говорити про перспективи відновлення української металургійної індустрії можна лише після закінчення війни та отриманні безпекових гарантій. Також експерт зазначив, що наразі Україна вже імпортує окремі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент не має, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав Пендзин.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 5 грн до 6,5 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 6 грн до 7,5 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 4,5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 4,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 6 грн;

Сумська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 6 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 6 грн;

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3 грн до 5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та мідь.

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