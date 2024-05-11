Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 11 мая 2024 года

Обработка металлов. Фото: УНІАН

Цены на алюминий в Украине начали падать из-за роста запасов металла на складах и снижения спроса, вызванного экономической нестабильностью и ростом затрат на производство. Однако, несмотря на это, сейчас все равно выгодно сдавать алюминий на металлолом, поскольку его цена на рынке остается стабильной.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине в мае.

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Интересные факты об алюминии

Одним из самых интересных фактов об алюминии является то, что когда-то его считали самым ценным металлом мира. Так, в XIX веке в США алюминий был дороже золота, поскольку производство требовало огромных затрат энергии.

Вот еще несколько интересных фактов об этом металле:

Алюминий является третьим по распространенности элементом в земной коре, после кислорода и кремния.

Первое производство алюминия началось в 1825 году в Дании, но массовое производство стало возможным только с изобретением процесса электролиза в 1886 году.

Этот металл является очень эффективным проводником электрической энергии, поэтому широко используется в проводке для электрических линий и кабелей.

Алюминий не магнитен, что делает его полезным материалом для производства электрических аппаратов и оборудования.

Еще одним интересным фактом является то, что алюминий является отдающим тепло материалом, что делает его популярным для изготовления кастрюль и другой посуды для приготовления пищи.

Как формируются цены на металл в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, на сегодняшний день основными факторами, влияющими на стоимость металла в Украине, являются логистика, а также цены на энергоресурсы и сырье, включая уголь. По его словам, логистика составляет от 20 до 25 процентов себестоимости продукции.

Эксперт также отметил, что российское вторжение сильно повлияло на металлургическую промышленность Украины.

"Российская война против Украины нанесла очень большие потери экономике. Наибольшие потери получил именно металлургический сектор — на уровне энергетического. Во временную оккупацию и фактически полное уничтожение попали именно металлургические заводы на востоке и юге Украины. Наибольшие потери — это завод имени Ильича и "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе. Они занимали наибольшую долю производства металла в Украине", — отметил Новак.

Цены на алюминий в Украине в мае

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 40 до 55 грн;

Винницкая область — от 30 до 50 грн;

Волынская область — 40 до 50 грн;

Днепропетровская область — от 50 до 60 грн;

Житомирская область — от 40 до 50 грн;

Закарпатская область — от 35 до 50 грн;

Запорожская область — от 40 до 60 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 60 грн;

Кировоградская область — от 40 до 55 грн;

Львовская область — от 30 до 55 грн;

Николаевская область — от 40 до 60 грн;

Одесская область — от 40 до 65 грн;

Полтавская область — от 30 до 50 грн;

Ровенская область — от 30 до 40 грн;

Сумская область — от 30 до 40 грн;

Тернопольская область — от 40 до 50 грн;

Харьковская область — от 45 до 60 грн;

Хмельницкая область — от 30 до 50 грн;

Черкасская область — от 50 до 60 грн;

Черновицкая область — от 40 до 50 грн;

Черниговская область — от 40 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в мае. Еще мы собрали цены на медь и чермет.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.