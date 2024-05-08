Ціна за 1 г золота в Україні станом на 8 травня 2024 року

Золоті прикраси. Фото:Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Сьогодні світовий інтерес до золота продовжує зростати. Інвестори звертають увагу на цей метал через постійне збільшення його вартості. Крім того, золото відіграє важливу роль як інструмент збереження капіталу, захищаючи заощадження від інфляції та фінансових коливань. Воно є ключовим резервним активом для урядів та центральних банків, а також знаходить широке застосування у різних галузях промисловості. Отримання кредиту під заставу золота є простим та швидким способом отримання грошей.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у травні.

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Цікаві факти про золото

Чисте золото, або золото 999 проби, має високу пластичність і м'якість, що робить його схильним до деформації, подряпин і втрати форми. Для збільшення міцності зазвичай вдаються до додавання інших металів, таких як мідь, срібло, паладій та нікель. Пропорції доданих металів визначають пробу золота. Наприклад, золото 585 проби складається з 58,5% чистого золота та 41,5% інших металів, зазвичай міді, а золото 750 проби містить 75% чистого золота та 25% інших металів.

Нью-Йоркський федеральний резервний банк займає одне з головних місць серед сховищ золота в усьому світі. У його сховищах знаходиться близько 7 000 тонн цього дорогоцінного металу, що становить приблизно 10% від усієї офіційної золотої резервної бази світу. Це найбільше скупчення золота одному місці. Сховище золота Нью-Йоркського федерального резервного банку знаходиться на глибині 24 метри під будинком банку.

В організмі середньої дорослої людини міститься приблизно 10 мг золота. Приблизно половина цієї кількості, близько 5 мг, знаходиться в кістках, приблизно 2 мг — у печінці, ще приблизно 2 мг — в інших органах та тканинах, а близько 1 мг — у крові.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Будь-яка людина, яка досягла повноліття (18 років), має можливість взяти позику в ломбарді, використовуючи своє золото як заставу або продати його. Ломбарди приймають золото за нижчою ціною, ніж ювелірні магазини. У ціну ювелірних виробів включається як вартість сировини, так й оплата праці майстра-ювеліра, який створив виріб на замовлення магазину.

У ломбард можна принести золоті прикраси з коштовним камінням. Однак при оцінці враховується лише вага самого золота та загальний стан виробу, а не каміння.

Присутність проби на ваших виробах не є важливою, оскільки за потреби співробітники ломбарду проведуть перевірку проби на місці. Важливо пам'ятати, що якщо ваша прикраса пошкоджена, вона буде оцінена лише як брухт.

Однак варто зазначити, що не всі предмети можна здати до ломбарду. Список предметів які не приймуть в ломбарді включає:

золото та інші метали у формі самородків, пластин, дротів чи деталей;

елементи зубопротезування;

відходи з дорогоцінних металів, такі як стружка та спил;

сусальне золото;

ордени та медалі, що містять золото та інші цінні метали;

золото у вигляді лабораторних деталей та елементів для промислового використання;

ювелірні вироби;

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 903,84 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2 895,13 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 874,80 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 957,31 грн/грам.

375 проба: 1 078,05 грн/грам.

500 проба: 1 437,40 грн/грам.

583 проба: 1 676,01 грн/грам.

585 проба: 1 681,76 грн/грам.

750 проба: 2 156,10 грн/грам.

900 проба: 2 587,32 грн/грам.

916 проба: 2 633,32 грн/грам.

958 проба: 2 754,06 грн/грам.

999 проба: 2 871,93 грн/грам.

999,9 проба: 2 874,51 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 952,5 грн/грам.

375 проба: 1 131,17 грн/грам.

500 проба: 1 501,6 грн/грам.

583 проба: 1 759,43 грн/грам.

585 проба: 1 762,14 грн/грам.

750 проба: 2 245,29 грн/грам.

900 проба: 2 740,8 грн/грам.

916 проба: 2 753,17 грн/грам.

958 проба: 2 940,5 грн/грам.

999 проба: 3 150 грн/грам.

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