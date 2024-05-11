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Ціни на алюміній в Україні почали падати — скільки коштує 1 кг кольорових металів у травні

11 травня 2024 06:40
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 11 травня 2024 року
Обробка металу. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на алюміній в Україні почали падати через зростання запасів металу на складах та зниження попиту, спричинене економічною нестабільністю та зростанням витрат на виробництво. Проте, незважаючи на це, зараз все одно вигідно здавати алюміній на брухт, оскільки його ціна на ринку залишається стабільною.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні у травні.

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Цікаві факти про алюміній

Одним із найцікавіших фактів про алюміній є те, що колись його вважали за найцінніший метал світу. Так, у XIX столітті в США алюміній був дорожчим за золото, оскільки виробництво вимагало величезних витрат енергії.

Ось ще декілька цікавих фактів про цей метал:

  • Алюміній є третім за поширеністю елементом у земній корі, після кисню та кремнію.
  • Перше виробництво алюмінію почалося у 1825 році у Данії, але масове виробництво стало можливим лише з винайденням процесу електролізу в 1886 році.
  • Цей метал є дуже ефективним провідником електричної енергії, тому він широко використовується у проводці для електричних ліній та кабелів.
  • Алюміній не магнітиться, що робить його корисним матеріалом для виробництва електричних апаратів та устаткування.
  • Ще одним цікавим фактом є те, що алюміній є дуже віддаючим тепло матеріалом, що робить його популярним для виготовлення каструль та іншого посуду для приготування їжі.

Як формуються ціни на метал в Україні

За словами економіста Андрія Новака, на сьогодні основними факторами, що впливають на вартість металу в Україні, є логістика, а також ціни на енергоресурси та сировину, включаючи вугілля. За його словами, логістика складає від 20 до 25 відсотків собівартості продукції.

Експерт також зазначив, що російське вторгнення сильно вплинуло на металургійну промисловість України.

"Російська війна проти України завдала дуже великих втрат економіці. Найбільші втрати отримав саме металургійний сектор — на рівні з енергетичним. Під тимчасову окупацію і фактично повне знищення потрапили саме металургійні заводи на сході та півдні України. Найбільші втрати — це завод імені Ілліча та "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони займали найбільшу частку виробництва металу в Україні", — зазначив Новак.

Ціни на алюміній в Україні у травні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 40 до 55 грн;
  • Вінницька область — від 30 до 50 грн;
  • Волинська область — 40 до 50 грн;
  • Дніпропетровська область — від 50 до 60 грн;
  • Житомирська область — від 40 до 50 грн;
  • Закарпатська область — від 35 до 50 грн;
  • Запорізька область — від 40 до 60 грн;
  • Івано-Франківська область — від 40 до 60 грн;
  • Кіровоградська область — від 40 до 55 грн;
  • Львівська область — від 30 до 55 грн;
  • Миколаївська область — від 40 до 60 грн;
  • Одеська область — від 40 до 65 грн;
  • Полтавська область — від 30 до 50 грн;
  • Рівненська область — від 30 до 40 грн;
  • Сумська область — від 30 до 40 грн;
  • Тернопільська область  —  від 40 до 50 грн;
  • Харківська область —  від 45 до 60 грн;
  • Хмельницька область — від 30 до 50 грн;
  • Черкаська область — від 50 до 60 грн;
  • Чернівецька область — від 40 до 50 грн;
  • Чернігівська область — від 40 до 55 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на мідь та чормет.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів.

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