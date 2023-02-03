Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Цены на АЗС: эксперты назвали дату, когда стремительно подорожает горючее arrow

Цены на АЗС: эксперты назвали дату, когда стремительно подорожает горючее

3 февраля 2023 09:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Цены на топливо – эксперты назвали дату, когда вырастут цены
С апреля горючее может начать стремительно дорожать на повышение цен на нефть.
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине цены на автозаправочных станциях будут относительно стабильными в течение февраля-марта этого года. Однако с апреля горючее может начать стремительно дорожать из-за повышения цен на нефть на мировых рынках.

Об этом СМИ рассказали аналитики.

Читайте также:

Ситуация на рынке горючего

В стране стоимость горючего снижается с начала года. В январе цены опустились в среднем на 2-4 гривны. Также не наблюдается ажиотажа со стороны потребителей: огромных очередей на АЗС, как это было весной и в начале лета прошлого года, нет.

Как рассказал директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, в прошлом году цена на горючее выросла вдвое — на 30 грн за один литр.

"Помним эти май, июнь, очереди. Когда люди были готовы покупать по любой цене. В прошлом году цена выросла в два раза. То есть на 30 грн за литр. Не на гривну, не на две. То есть, когда цены были высокими, это еще вопрос. Потому что у нас полностью в прошлом году был построен новый рынок. Россияне разрушили нам 100% источников поставок, которые были до войны", — отметил он.

На фоне войны Украина была вынуждена переориентироваться на поставки из Европы. Украинцы переплачивают за логистику, поскольку потеряли морские пути и около половины объема перевозят ресурс бензовозами. Переплата за поставки из Европы во время войны составляет 8 гривен.

Одной из причин проседания стоимости горючего является подешевение нефти за последние полтора месяца на мировых биржах. Но ключевым драйвером снижения цен стали также большие поставки горючего в декабре и январе.

"То есть рынок буквально залит до краев горючим. Оно давит на цены. Каждый хочет поскорее продать. Если говорить за январь, то цены в некоторых сетях снизились на 4 гривны, 3-4. Если анализировать закупочные цены, оптовые цены, то видим, что потенциал снижения цены на заправках, он уже почти исчерпан", — пояснил Куюн.

Прогнозы относительно цен

При этом относительная стабильность будет сохраняться на АЗС лишь до апреля. Основной угрозой является эмбарго на импорт российской нефти в Европу с 5 декабря прошлого года и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года.

По данным Аuto.ria сейчас цены в среднем на заправках такие:

Напомним, по прогнозу Национального банка, в Украине в этом году ожидается рост стоимости автомобильного горючего. Ценники АЗС на бензин, дизельное топливо и автогаз вырастут на 20%. Горючее подорожает за счет возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

Ранее сообщалось, что объемы запасов дизельного топлива на мировом топливном рынке опустились до многолетних минимумов. Этот факт дестабилизирует ситуацию с ценами. Так, запасы дизеля и других дистиллянов в Соединенных Штатах находятся на самом низком уровне с 90-х годов. Ситуация в еврозоне немного лучше, однако запасы — на сезонном минимуме с 2007-го. Неутешительная ситуация в Азии, в Сингапуре запасы близки к минимуму с 2000 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

11:06 Компания для Месси и Мбаппе: "ПСЖ" предложит контракт главной звезде "Ливерпуля"

11:04 Кулеба рассказал, влияют ли коррупционные скандалы на западную помощь Украине

11:03 Пенсии в Украине: ПФУ рассказал о деталях финансирования в феврале

Новина з фото

10:50 Одной из фигуранток дела о хищении средств в Укртатнафте объявили подозрение: женщина пряталась в Закарпатье

10:50 На Одесской таможне обнаружили российские минеральные удобрения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:48 В рф спали темпы вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер", — разведка Британии

10:42 В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: какая причина

Новина з фото

10:36 Визит путина на празднование Сталинградской битвы: диктатор привез с собой "ядерный чемоданчик"

10:25 Страны Запада подталкивают МВФ предоставить Украине кредит на $14-16 млрд, — FT

10:22 Хабиб Нурмагомедов уходит из ММА: Федор Емеляненко поддержал бойца

Новина з відео

09:49 В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль: росСМИ сообщают о смерти коллаборанта

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Новина з відео

22:18 Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

Новина з відео

20:38 В Гааге будет работать Международный центр расследования преступлений рф против Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Новина з відео

19:21 Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака: что сказал

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

Новина з відео

17:30 Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Актуальное по теме

None 3 Февраль 11:05

Компания для Месси и Мбаппе: "ПСЖ" предложит контракт главной звезде "Ливерпуля"

None 3 Февраль 11:04

Кулеба рассказал, влияют ли коррупционные скандалы на западную помощь Украине

None 3 Февраль 11:10

Пенсии в Украине: ПФУ рассказал о деталях финансирования в феврале

None 3 Февраль 10:54

Одной из фигуранток дела о хищении средств в Укртатнафте объявили подозрение: женщина пряталась в Закарпатье

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB