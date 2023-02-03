Цены на топливо – эксперты назвали дату, когда вырастут цены

С апреля горючее может начать стремительно дорожать на повышение цен на нефть.

В Украине цены на автозаправочных станциях будут относительно стабильными в течение февраля-марта этого года. Однако с апреля горючее может начать стремительно дорожать из-за повышения цен на нефть на мировых рынках.

Об этом СМИ рассказали аналитики.

Ситуация на рынке горючего

В стране стоимость горючего снижается с начала года. В январе цены опустились в среднем на 2-4 гривны. Также не наблюдается ажиотажа со стороны потребителей: огромных очередей на АЗС, как это было весной и в начале лета прошлого года, нет.

Как рассказал директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, в прошлом году цена на горючее выросла вдвое — на 30 грн за один литр.

"Помним эти май, июнь, очереди. Когда люди были готовы покупать по любой цене. В прошлом году цена выросла в два раза. То есть на 30 грн за литр. Не на гривну, не на две. То есть, когда цены были высокими, это еще вопрос. Потому что у нас полностью в прошлом году был построен новый рынок. Россияне разрушили нам 100% источников поставок, которые были до войны", — отметил он.

На фоне войны Украина была вынуждена переориентироваться на поставки из Европы. Украинцы переплачивают за логистику, поскольку потеряли морские пути и около половины объема перевозят ресурс бензовозами. Переплата за поставки из Европы во время войны составляет 8 гривен.

Одной из причин проседания стоимости горючего является подешевение нефти за последние полтора месяца на мировых биржах. Но ключевым драйвером снижения цен стали также большие поставки горючего в декабре и январе.

"То есть рынок буквально залит до краев горючим. Оно давит на цены. Каждый хочет поскорее продать. Если говорить за январь, то цены в некоторых сетях снизились на 4 гривны, 3-4. Если анализировать закупочные цены, оптовые цены, то видим, что потенциал снижения цены на заправках, он уже почти исчерпан", — пояснил Куюн.

Прогнозы относительно цен

При этом относительная стабильность будет сохраняться на АЗС лишь до апреля. Основной угрозой является эмбарго на импорт российской нефти в Европу с 5 декабря прошлого года и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года.

По данным Аuto.ria сейчас цены в среднем на заправках такие:

Напомним, по прогнозу Национального банка, в Украине в этом году ожидается рост стоимости автомобильного горючего. Ценники АЗС на бензин, дизельное топливо и автогаз вырастут на 20%. Горючее подорожает за счет возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

Ранее сообщалось, что объемы запасов дизельного топлива на мировом топливном рынке опустились до многолетних минимумов. Этот факт дестабилизирует ситуацию с ценами. Так, запасы дизеля и других дистиллянов в Соединенных Штатах находятся на самом низком уровне с 90-х годов. Ситуация в еврозоне немного лучше, однако запасы — на сезонном минимуме с 2007-го. Неутешительная ситуация в Азии, в Сингапуре запасы близки к минимуму с 2000 лет.