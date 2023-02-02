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В Україні понад місяць дешевшає пальне на АЗС: чого чекати

2 лютого 2023 08:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Пальне в Україні — на ринку понад місяць знижуються ціни на АЗС
Вартість усіх видів пального повільно, але стабільно знижується
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні ціни на автомобільних заправних станціях перестали зростати з кінця минулого року. Відтоді вартість усіх видів пального повільно, але стабільно знижується.

Такі дані моніторингу наводить портал Мinfin.

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Як змінилися ціни на АЗС

За цією інформацією, з кінця грудня 2022 року середня вартість дизельного палива знизилась на 4,92%, до 52,55 грн/л.

Ціна бензину марки "А-95" впала на 6,8%, до 48,68 грн/л, а автомобільного газу — на 10,5%, до 26,64 грн/л.

Що кажуть гравці ринку

Як зазначив представник однієї із автомереж, цінопад, який спостерігається останнім часом став наслідком значного скорочення споживання палива населенням. Падіння попиту оцінюють у 40-50%.

Зменшення споживання палива сталося головно через сезонний фактор, оскільки традиційно у січні-лютому споживання падає до річного мінімуму, пояснив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Водночас постачання палива трейдерами минулого та на початку поточного року були значні.

"До війни це було зумовлено довгостроковими контрактами, які було необхідно виконувати та викуповувати великі обсяги. А в цьому році намаганням зробити запаси напередодні ембарго на імпорт російських нафтопродуктів у Європі. Крім того, багато партій перейшло з листопада на грудень та з грудня на січень через погані погодні умови", — зауважив він.

Що буде з цінами на пальне

За оновленим прогнозом Куюна, через великі запаси пального на українському внутрішньому ринку упродовж лютого підвищення цін на АЗС малоймовірне, а вартість дизпалива навіть опуститися нижче поточних рівнів.

До цього він зауважував, що ціна на пальне в Україні буде ринкова, спрогнозувати яку неможливо, враховуючи виклики часу. Основними з яких є ембарго на імпорт російської нафти в Європу з 5 грудня минулого року та нафтопродуктів — з 5 лютого 2023 року.

Раніше повідомлялося, що обсяги запасів дизельного палива на світовому паливному ринку опустилися до багаторічних мінімумів. Цей факт дестабілізує ситуацію із цінами. Так, запаси дизелю та інших дистилянтів у Сполучених Штатах перебувають на найнижчому рівні з 90-х років. Ситуація у єврозоні трохи краща, проте запаси — на сезонному мінімумі з 2007-го. Невтішна ситуація в Азії, у Сінгапурі запаси близькі до мінімуму з 2000 років.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку, в Україні цього року очікується зростання вартості автомобільного пального. Цінники на АЗС на бензин, дизельне паливо та автогаз зростуть на 20%. Пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

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