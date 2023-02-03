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Ціни на АЗС: експерти назвали дату, коли стрімко здорожчає пальне

3 лютого 2023 09:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне - експерти назвали дату, коли зростуть ціни
З квітня пальне може почати стрімко дорожчати на підвищення цін на нафту
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні ціни на автозаправних станціях будуть відносно стабільними упродовж лютого-березня цього року. Однак з квітня пальне може почати стрімко дорожчати через підвищення цін на нафту на світових ринках.

Про це ЗМІ розповіли аналітики.

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Ситуація на ринку пального

В країні вартість пального знижується з початку року. У січні ціни впали в середньому на 2-4 гривні. Також не спостерігається ажіотажу з боку споживачів: величезних черг на АЗС, як це було навесні та на початку літа минулого року, немає.

Як розповів директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, минулого року ціна на пальне зросла удвічі — на 30 грн за один літр.

"Пам'ятаємо ці травень, червень, черги. Коли люди були ладні купувати за будь-яку ціну. Минулого року ціна зросла у два рази. Тобто на 30 грн за літр. Не на гривню, не на дві. Тобто, коли ціни були високими, це ще питання. Тому що в нас повністю торік був побудований новий ринок. росіяни зруйнували нам 100% джерел постачання, які були до війни", — зазначив він.

На тлі війни Україна була змушена переорієнтуватися на постачання з Європи. Українці переплачують за логістику, оскільки втратили морські шляхи та близько половини об'єму перевозять ресурс бензовозами. Переплата за поставки з Європи під час війни сягає восьми гривень.

Однією з причин нинішнього просідання вартості пального є подешевшання нафти за останні півтора місяця на світових біржах. Але ключовим драйвером зниження цін стало також велике постачання пального у грудні та січні.

"Тобто ринок буквально залитий по вінця пальним. Воно тисне на ціни. Кожен хоче скоріше продати. Якщо казати за січень, то ціни в деяких мережах знизились на 4 гривні, 3-4. Якщо аналізувати закупівельні ціни, оптові ціни, то бачимо, що потенціал зниження ціни на заправках, він вже майже вичерпаний", — пояснив Куюн.

Прогнози щодо цін

При цьому відносна стабільність зберігатиметься на АЗС до квітня. Основною загрозою є ембарго на імпорт російської нафти в Європу з 5 грудня минулого року та нафтопродуктів — з 5 лютого 2023 року.

За даними Аuto.ria зараз ціни у середньому на заправках такі:

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку, в Україні цього року очікується зростання вартості автомобільного пального. Цінники на АЗС на бензин, дизельне паливо та автогаз зростуть на 20%. Пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

Раніше повідомлялося, що обсяги запасів дизельного палива на світовому паливному ринку опустилися до багаторічних мінімумів. Цей факт дестабілізує ситуацію із цінами. Так, запаси дизелю та інших дистилянтів у Сполучених Штатах перебувають на найнижчому рівні з 90-х років. Ситуація у єврозоні трохи краща, проте запаси — на сезонному мінімумі з 2007-го. Невтішна ситуація в Азії, у Сінгапурі запаси близькі до мінімуму з 2000 років.

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