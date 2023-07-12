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Цены на АЗС: какая ситуация на рынке 12 июля

12 июля 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на АЗС 12 июля – какая ситуация на рынке
Заправка автомобилей в АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В среду, 12 июля, на украинском топливном рынке средние цены на самых крупных автозаправочных станциях демонстрируют незначительное повышение. По сравнению с предыдущими днями стоимость увеличилась всего на несколько копеек.

Об этом сообщают Новини. LIVE, ссылаясь на порталы Auto.ria и "ВСЕ АЗС".

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Какие цены на АЗС 12 июля

С 1 июля 2023 года налоги на горючее вернулись на уровень, который был до войны. В правительстве прогнозируют, что возврат акцизов на моторное топливо и повышение НДС повысит цены так:

  • дизельное топливо — до 8 грн за литр;
  • бензин — до 11 грн за литр.

Согласно данным мониторинга, 12 июля в Киевской области стоимость бензина практически не изменилась. Цена на марку Евро-95 в среднем составляет 49,99 гривны за литр (было 46,24 по состоянию на начало июля).

Цены на бензин А-95 — 48,28 гривны за литр (46,00 - на 1 июля).

Стоимость дизельного топлива — на 50,48 гривны за литр (1 июля было 48,45). Дизель марки "Евро" — 57,50 гривны за литр (не изменился).

Средние цены на бензин А-92 — на уровне 48,40 гривны за литр (было 45,45). Средняя стоимость сжиженного газа — 26,28 гривны за литр (было 25,58).

бензин
Источник: Auto.ria

Напомним, ранее в Гостаможной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

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