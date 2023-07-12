Ціни на АЗС 12 липня — яка ситуація на ринку

Заправка автомобілів на АЗС. Фото: Unplush

У середу, 12 липня, на українському паливному ринку середні ціни на найбільших автозаправних станціях демонструють незначне підвищення. Порівняно з попередніми днями вартість збільшилась лише на кілька копійок.

Про це повідомляють Новини. LIVE, посилаючись на портали Auto.ria та "ВСІ АЗС".

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З 1 липня 2023 року податки на пальне повернулись на рівень, який був до війни. В уряді прогнозують, що повернення акцизів на моторне паливо і підвищення ПДВ підвищить ціни так:

дизельне паливо — до 8 грн за літр;

бензин — до 11 грн за літр.

Згідно з даними моніторингу, 12 липня у Київській області вартість бензину практично не змінилась. Ціна на марку "Євро-95" у середньому становить 49,99 гривні за літр (було 46,24 станом на початок липня).

Ціни на бензин А-95 — 48,28 гривні за літр (46,00 — на 1 липня).

Вартість дизельного палива — на 50,48 гривні за літр (1 липня було 48,45). Дизель марки "Євро" — 57,50 гривні за літр (не змінився).

Середні ціни на бензин А-92 — на рівні 48,40 гривні за літр (було 45,45). Середня вартість скрапленого газу - 26,28 гривні за літр (було 25,58).

Джерело: Auto.ria

Нагадаємо, раніше у Держмитній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).