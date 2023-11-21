Овощи борщевого набора подорожают – как изменятся цены зимой

Столичный овощной рынок. Фото: УНИАН

В Министерстве аграрной политики и продовольствия спрогнозировали, какие могут быть цены на овощи так называемого "борщевого набора". В частности, известно о пике ценовой динамики.

Об этом рассказал заместитель главы Минагрополитики Тарас Высоцкий в эфире общенационального телемарафона.

Читайте также:

Какие будут цены на "борщевой набор"

По словам Высоцкого, в этом сезоне ожидается определенный рост цен на классические составляющие "борщевого набора", однако повышение не будет слишком существенное. Резкого роста стоимости картофеля, моркови, свеклы, лука, капусты не будет.

"Мы уверены, что пик ценовой динамики для этих продуктов мы уже перешли и не вернемся к этому", — сообщил представитель ведомства.

Высокие цены на овощи в 2022-м

Чиновник напомнил, что высокая стоимость в прошлом году и в начале этого напрямую связана с российской агрессией. Так, в прошлом году из-за оккупации временно стала недоступна часть Херсонской и Запорожской областей, где традиционно больше всего выращивают овощи. Из-за того, что это произошло в конце февраля, аграрии не смогли засадить новые посевы.

В 2023 году ситуация совсем другая, ведь в Центральной и Западной части страны существенно увеличили производственные объемы под овощи. В 2024 году аграрии планируют при необходимости выращивать овощи на всей территории страны.

Именно большие объемы производства гарантируют отсутствие рекордного подорожания.

"Есть определенная потребительская инфляция, связанная с расходами на хранение, но резкого роста цен не предвидится", — пояснил замминистра агрополитики.

Что будет стоить дороже зимой

Ранее заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что зимой некоторые продукты будут дорожать. Цены начнут активно двигаться "вверх" с середины декабря.

На стоимость продуктов будут влиять несколько причин, в том числе сезонность. Некоторые группы товаров могут подорожать на 5–10%. Считает, что подорожают яйца, молочная продукция, мясные изделия и овощи.

Больше о ценах

Напомним, в стране рекордное ценовое падение демонстрирует гречневая крупа. По оценкам экспертов аграрного рынка, стоимость гречихи за последний год снизилась практически вдвое.

Также мы писали, что в Украине резко подорожал стратегический продукт — сало. По данным экспертов аграрного рынка, по состоянию на конец октября средняя цена равняется 254 гривнам за килограмм.