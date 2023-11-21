Овочі борщового набору подорожчають — як зміняться ціни взимку

Столичний овочевий ринок. Фото: УНІАН

У Міністерстві аграрної політики та продовольства спрогнозували, які можуть бути ціни на овочі так званого "борщового набору". Зокрема, відомо про пік цінової динаміки.

Про це розповів заступник голови Мінагрополітики Тарас Висоцький в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Які будуть ціни на "борщовий набір"

За словами Висоцького, цього сезону очікується певне зростання цін на класичні складові "борщового набору", однак підвищення буде не надто суттєве. Різкого зростання вартості картоплі, моркви, буряку, цибулі, капусти не буде.

"Ми впевнені, що пік цінової динаміки для цих продуктів ми вже перейшли і не повернемося до цього", — повідомив представник відомства.

Високі ціни на овочі у 2022-му

Посадовець нагадав, що висока вартість минулого року та на початку цього прямо пов'язана з російською агресією. Так, торік через окупацію тимчасово стала недоступна частина Херсонської та Запорізької областей, де традиційно найбільше вирощують овочів. Через те, що це сталося наприкінці лютого, аграрії не змогли засадити нові посіви.

У 2023-му ситуація зовсім інша, адже у Центральній та Західній частині країни суттєво збільшили виробничі обсяги під овочі. У 2024-му аграрії планують за потреби вирощувати овочі на всій території країни.

Саме великі обсяги виробництва гарантують відсутність рекордного подорожчання.

"Є певна споживча інфляція, пов'язана з витратами на зберігання, але різкого зростання цін не передбачається", — пояснив заступник міністра агрополітики.

Що коштуватиме дорожче взимку

Раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що взимку деякі продукти почнуть дорожчати. Ціни почнуть активно рухатися "вгору" з середини грудня.

На вартість продуктів впливатимуть кілька причин, з-поміж них — сезонність. Деякі групи товарів можуть подорожчати на 5-10%. Вважає, що подорожчають яйця, молочна продукція, м’ясні вироби та овочі.

Більше про ціни

Нагадаємо, в країні рекордне цінове падіння демонструє гречана крупа. За оцінками експертів аграрного ринку, вартість гречки за останній рік знизилася практично вдвічі.

Також ми писали, що в Україні різко подорожчав стратегічний продукт — сало. За даними експертів аграрного ринку, станом на кінець жовтня середня ціна дорівнює 254 гривні за кілограм.