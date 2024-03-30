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Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета

30 марта 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 30 марта 2024 года
Обработка металлов. Фото: Shutterstock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

На украинском рынке черного металла наблюдается стабильность цен, что создает выгодные условия для сдачи материала на переработку. Такая ситуация способствует росту интереса украинских предприятий и граждан к утилизации чермета.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в конце марта.

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Интересные факты о черном металле

Несколько интересных фактов о черном металле, которые могут вас заинтересовать:

  • Долговечность. Чермет, в частности сталь, является одним из наиболее долговечных материалов, используемых в строительстве и производстве. Стальные конструкции могут прослужить десятилетиями без существенных изменений в своей прочности и стабильности.
  • Переработка. Черный металл можно повторно использовать в большом количестве, поскольку его можно переработать в новые изделия без потери качества. Это делает его одним из наиболее эффективных отходов, которые можно использовать для утилизации.
  • Расход энергии. Производство чермета требует гораздо меньше энергии по сравнению с производством других металлов, таких как алюминий. Это делает его более экологично чистым вариантом для производства.
  • Свойства. Черный металл обладает высокой прочностью и может выдерживать большие нагрузки без деформации. Эти свойства делают его идеальным материалом для строительства мостов, небоскребов и других сооружений, где требуется высокая нагрузочная стойкость.

Как правильно сдавать металлолом

Чтобы правильно сдать черный металл на переработку, следует выполнить несколько шагов:

  • Разделите металлолом по типу металла (сталь, черный металл, алюминий и т.п.). Это поможет получить лучшую цену за ваши отходы.
  • Отделите металл от других материалов, таких как пластик, стекло, дерево. Чистый лом оценивается выше.
  • Если возможно, скомпактируйте металлолом для уменьшения объема. Это удобно для транспортировки и сдачи.
  • Нужно взвесить свой металл перед сдачей. Это позволит вам точно определить количество лома, которое вы сдаете, и получить корректную цену за нее.
  • Доставьте металлолом на перерабатывающий пункт или склад. Убедитесь, что вам выдадут чек или документ, подтверждающий сдачу отходов.
  • Перед сдачей металла пересмотрите правила и требования перерабатывающего пункта. Некоторые пункты могут иметь ограничения по типу и размеру лома, который они принимают.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Винницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Житомирская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Запорожская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Кировоградская область — от 3, грн до 5 грн;
  • Львовская область — от 3, грн до 5 грн;
  • Николаевская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Одесская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Полтавская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Сумская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Тернопольская область — от 3 грн до 6 грн;
  • Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Черкасская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Черновицкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Черниговская область — от 4 грн до 6 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в марте. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом меди в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на золото и алюминий.

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