Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 30 марта 2024 года

Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета
На украинском рынке черного металла наблюдается стабильность цен, что создает выгодные условия для сдачи материала на переработку. Такая ситуация способствует росту интереса украинских предприятий и граждан к утилизации чермета.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в конце марта.
Интересные факты о черном металле
Несколько интересных фактов о черном металле, которые могут вас заинтересовать:
- Долговечность. Чермет, в частности сталь, является одним из наиболее долговечных материалов, используемых в строительстве и производстве. Стальные конструкции могут прослужить десятилетиями без существенных изменений в своей прочности и стабильности.
- Переработка. Черный металл можно повторно использовать в большом количестве, поскольку его можно переработать в новые изделия без потери качества. Это делает его одним из наиболее эффективных отходов, которые можно использовать для утилизации.
- Расход энергии. Производство чермета требует гораздо меньше энергии по сравнению с производством других металлов, таких как алюминий. Это делает его более экологично чистым вариантом для производства.
- Свойства. Черный металл обладает высокой прочностью и может выдерживать большие нагрузки без деформации. Эти свойства делают его идеальным материалом для строительства мостов, небоскребов и других сооружений, где требуется высокая нагрузочная стойкость.
Как правильно сдавать металлолом
Чтобы правильно сдать черный металл на переработку, следует выполнить несколько шагов:
- Разделите металлолом по типу металла (сталь, черный металл, алюминий и т.п.). Это поможет получить лучшую цену за ваши отходы.
- Отделите металл от других материалов, таких как пластик, стекло, дерево. Чистый лом оценивается выше.
- Если возможно, скомпактируйте металлолом для уменьшения объема. Это удобно для транспортировки и сдачи.
- Нужно взвесить свой металл перед сдачей. Это позволит вам точно определить количество лома, которое вы сдаете, и получить корректную цену за нее.
- Доставьте металлолом на перерабатывающий пункт или склад. Убедитесь, что вам выдадут чек или документ, подтверждающий сдачу отходов.
- Перед сдачей металла пересмотрите правила и требования перерабатывающего пункта. Некоторые пункты могут иметь ограничения по типу и размеру лома, который они принимают.
Цены на лом черных металлов в Украине
Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
- Винницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
- Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн;
- Житомирская область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Запорожская область — от 4 грн до 6 грн;
- Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5 грн;
- Кировоградская область — от 3, грн до 5 грн;
- Львовская область — от 3, грн до 5 грн;
- Николаевская область — от 4 грн до 6 грн;
- Одесская область — от 3 грн до 5 грн;
- Полтавская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
- Сумская область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Тернопольская область — от 3 грн до 6 грн;
- Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;
- Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
- Черкасская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
- Черновицкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
- Черниговская область — от 4 грн до 6 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в марте. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.
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