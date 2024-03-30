Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 30 марта 2024 года

Обработка металлов. Фото: Shutterstock

На украинском рынке черного металла наблюдается стабильность цен, что создает выгодные условия для сдачи материала на переработку. Такая ситуация способствует росту интереса украинских предприятий и граждан к утилизации чермета.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в конце марта.

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Интересные факты о черном металле

Несколько интересных фактов о черном металле, которые могут вас заинтересовать:

Долговечность. Чермет, в частности сталь, является одним из наиболее долговечных материалов, используемых в строительстве и производстве. Стальные конструкции могут прослужить десятилетиями без существенных изменений в своей прочности и стабильности.

Чермет, в частности сталь, является одним из наиболее долговечных материалов, используемых в строительстве и производстве. Стальные конструкции могут прослужить десятилетиями без существенных изменений в своей прочности и стабильности. Переработка. Черный металл можно повторно использовать в большом количестве, поскольку его можно переработать в новые изделия без потери качества. Это делает его одним из наиболее эффективных отходов, которые можно использовать для утилизации.

Черный металл можно повторно использовать в большом количестве, поскольку его можно переработать в новые изделия без потери качества. Это делает его одним из наиболее эффективных отходов, которые можно использовать для утилизации. Расход энергии. Производство чермета требует гораздо меньше энергии по сравнению с производством других металлов, таких как алюминий. Это делает его более экологично чистым вариантом для производства.

Производство чермета требует гораздо меньше энергии по сравнению с производством других металлов, таких как алюминий. Это делает его более экологично чистым вариантом для производства. Свойства. Черный металл обладает высокой прочностью и может выдерживать большие нагрузки без деформации. Эти свойства делают его идеальным материалом для строительства мостов, небоскребов и других сооружений, где требуется высокая нагрузочная стойкость.

Как правильно сдавать металлолом

Чтобы правильно сдать черный металл на переработку, следует выполнить несколько шагов:

Разделите металлолом по типу металла (сталь, черный металл, алюминий и т.п.). Это поможет получить лучшую цену за ваши отходы.

Отделите металл от других материалов, таких как пластик, стекло, дерево. Чистый лом оценивается выше.

Если возможно, скомпактируйте металлолом для уменьшения объема. Это удобно для транспортировки и сдачи.

Нужно взвесить свой металл перед сдачей. Это позволит вам точно определить количество лома, которое вы сдаете, и получить корректную цену за нее.

Доставьте металлолом на перерабатывающий пункт или склад. Убедитесь, что вам выдадут чек или документ, подтверждающий сдачу отходов.

Перед сдачей металла пересмотрите правила и требования перерабатывающего пункта. Некоторые пункты могут иметь ограничения по типу и размеру лома, который они принимают.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Винницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 4 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3, грн до 5 грн;

Львовская область — от 3, грн до 5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 6 грн;

Одесская область — от 3 грн до 5 грн;

Полтавская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 6 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черновицкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 4 грн до 6 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в марте. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом меди в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на золото и алюминий.