Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 27 березня 2024 року

Відливання металу. Фото: Bloomberg

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Здавання алюмінію до пунктів приймання вторинної сировини є сучасним підходом, що сприяє збереженню довкілля. Перероблення цього металу приносить істотні переваги як природі, так і суспільству. Це сприяє зменшенню використання природних ресурсів та зниженню викидів парникових газів в атмосферу. Крім того, перероблення алюмінію також є вигідною справою, оскільки за цей метал платять досить високу ціну на пунктах приймання брухту.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у березні.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — один із найпоширеніших елементів на Землі після кисню та кремнію. Його легкість, міцність та стійкість до корозії роблять його цінним матеріалом для промислових та побутових потреб. Щороку виробляється понад 60 мільйонів тонн алюмінію, який широко застосовується у будівництві, транспорті, упаковці, електроніці та побутовій техніці.

Алюміній часто використовується у складі піротехнічних сумішей для створення яскравих візуальних ефектів. Через високу температуру плавлення цей метал має здатність виділяти значну кількість тепла і світла при горінні, що робить його відмінним вибором для піротехніки.

Алюміній втричі легший за сталь, але при цьому може мати високу міцність. Наприклад, літак Boeing 747 містить близько 60 тонн алюмінію, що становить 30% загальної ваги. Крім того, на відміну від сталі, алюміній зберігає свою міцність за низьких температур, що робить його ідеальним для застосування в кріогенних системах, таких як баки для зберігання рідкого гелію.

Завдяки своїй низькій токсичності, алюміній та його сполуки знаходять широке застосування в медицині. Алюмінієві солі, такі як гідроксид алюмінію та алюмінієвий стеарат, часто використовуються в таблетках та капсулах як наповнювачі, що покращує їхню форму та спрощує виробництво. Крім того, алюміній використовується в медицині як адсорбент та компонент вакцин.

Перероблення алюмінію дозволяє використовувати цей метал багато разів без втрати якості. Цей процес можна повторювати нескінченну кількість разів. Крім того, перероблення призводить до значної економії енергії, оскільки потребує на 95% менше енергії, ніж виробництво первинного алюмінію. Таким чином, ресайклінг алюмінію є ефективним та екологічно стійким способом скорочення енергоспоживання та збереження цінних ресурсів.

Як правильно здавати алюміній до пунктів приймання

Ціни на алюміній при здаванні до пунктів приймання вторинної сировини можуть змінюватись залежно від кількох факторів, наприклад стан металу та наявність домішок. Електротехнічні вироби, такі як дроти, кабелі, розподільні щити та реле, а також алюмінієві профілі, вважаються найціннішими видами алюмінію. Тоді як звичайна алюмінієва стружка та банки, як правило, мають нижчу вартість.

Щоб максимізувати прибуток від здавання алюмінію, слід дотримуватися таких рекомендацій:

Класифікуйте алюмінієвий брухт залежно від його типу та стану, оскільки різні вироби можуть оцінюватися по-різному. Це допоможе уникнути оцінки всього брухту за найменшим тарифом.

Очистіть алюмінієвий брухт від непотрібних домішок, таких як пластик чи скло, щоб підвищити його вартість. Видаліть ізоляцію з кабелів та проводів, оскільки це може впливати на загальну вагу і, отже, вартість металу.

Намагайтеся позбутися корозії на алюмінієвих виробах. Хоча алюміній не іржавіє, на ньому можуть бути сліди корозії від інших металів. Також розгляньте можливість накопичення алюмінієвого брухту та його здавання оптом, щоб отримати вигідніші умови від пунктів приймання.

Ціни на алюміній в Україні у березні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 40 до 60 грн;

Вінницька область — від 40 до 75 грн;

Волинська область — 40 до 55 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 45 грн;

Житомирська область — від 40 до 55 грн;

Закарпатська область — від 45 до 70 грн;

Запорізька область — від 40 до 70 грн;

Івано-Франківська область — від 50 до 85 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 55 грн;

Львівська область — від 35 до 50 грн;

Миколаївська область — від 45 до 60 грн;

Одеська область — від 40 до 60 грн;

Полтавська область — від 35 до 40 грн;

Рівненська область — від 40 до 45 грн;

Сумська область — від 40 до 45 грн;

Тернопільська область — від 40 до 55 грн;

Харківська область — від 45 до 70 грн;

Хмельницька область — від 35 до 45 грн;

Черкаська область — від 45 до 55 грн;

Чернівецька область — від 40 до 60 грн;

Чернігівська область — від 40 до 45 грн.

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