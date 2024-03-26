Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 26 березня 2024 року

Виплавка металу. Фото: rand.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це досить дорогий кольоровий метал з унікальними властивостями. Йому притаманні висока електропровідність, міцність та корозійна стійкість. Мідь активно використовується в електротехніці, машинобудуванні, будівництві тощо. Завдяки широкому застосуванню цього металу пункти приймання охоче приймають мідний брухт за вигідними цінами.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у березні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь є досить поширеним елементом у земній корі, де її вміст становить близько 0,006%. Проте чиста мідь трапляється рідко. В основному вона міститься у сульфідних рудах, що утворюються в результаті гідротермальних процесів.

Мідь — це один із перших металів, які почала використовувати людина. Її присутність було виявлено у стародавніх похованнях, що належать до 4000 року до нашої ери. Перші мідні інструменти були прості в конструкції та виготовлялися з цілих шматків міді. Серед них були раковини, труби та тарілки.

Мідь набуває зеленого відтінку через процес окислення. Окислення є хімічною реакцією взаємодії металу з киснем. У випадку з міддю це призводить до утворення оксиду міді, який надає їй зеленого кольору.

Мідь має антибактеріальні та протигрибкові властивості завдяки її здатності взаємодіяти з клітинними стінками бактерій і грибів, що призводить до їх загибелі. Через ці біоцидні властивості мідь широко використовується для створення поверхонь, що контактують з харчовими продуктами, водою та людьми.

Перероблення міді є процесом трансформації мідного брухту у знову придатний для використання мідний матеріал. Це вкрай важливо для економіки та екології, оскільки сприяє скороченню споживання природних ресурсів та зменшенню впливу на довкілля. Перероблення не лише дозволяє скоротити використання природних ресурсів та рівень забруднення довкілля, а й знижує витрати на виробництво виробів із міді.

Як правильно здавати мідь

Ціни на мідь у пунктах приймання брухту можуть змінюватись залежно від декількох факторів, які включають стан виробів, присутність домішок у металі, його форму та місце здачі.

Для отримання найкращої виплати при здаванні брухту міді важливо виконати кілька простих кроків перед її відправленням до пункту приймання вторинних матеріалів.

Наприклад, рекомендується очистити мідні вироби від інших матеріалів та включень. Слід враховувати, що мідні кабелі із сильним окисленням, обпалені для зняття ізоляції, можуть мати нижчу вартість. У таких випадках краще використовувати механічний метод очищення.

Пункти приймання брухту готові приймати різні види міді, включаючи кабелі, обмотки двигунів та трансформаторів, сантехнічне обладнання, мідні труби, резервуари кондиціонерів та теплообмінники з мідними трубками. Досвід показує, що вигідніше здавати великі обсяги міді відразу, оскільки це може підвищити тарифи на брухт.

Ціни на брухт міді в Україні у березні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 26 березня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 200 до 250 грн;

Вінницька область — від 190 до 255 грн;

Дніпропетровська область — від 190 до 270 грн;

Житомирська область — від 160 до 180 грн;

Закарпатська область — від 160 до 180 грн;

Запорізька область — від 200 до 280 грн;

Івано-Франківська область — від 160 до 180 грн;

Кіровоградська область — від 160 до 180 грн;

Львівська область — від 165 до 180 грн;

Миколаївська область — від 170 до 260 грн;

Одеська область — від 240 до 250 грн;

Полтавська область — від 230 до 255 грн;

Сумська область — від 160 до 180 грн;

Тернопільська область — від 160 до 190 грн;

Харківська область — від 215 до 280 грн;

Хмельницька область — від 230 до 250 грн;

Черкаська область — від 180 до 275 грн;

Чернівецька область — від 180 до 200 грн;

Чернігівська область — від 200 до 245 грн.

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