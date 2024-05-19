Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 19 мая 2024 года

Выплавка металла. Фото: УНІАН

Цены на черный металл в Украине остаются стабильными и высокими постоянным спросом со стороны строительной и промышленной отраслей. Дополнительно на рынок влияет ограниченное предложение сырья из-за трудностей с логистикой и повышенных затрат на производство.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в мае.

Читайте также:

Интересные факты о чермете

Черный металл, или чермет, является основой многих отраслей промышленности и строительства. Он включает железо и сталь, которые составляют около 90% всех металлов, используемых в мире. Этот материал очень важен для создания инфраструктуры, транспорта и бытовых предметов.

Интересным фактом является то, что стоимость черного металла зависит не только от спроса и предложения, но и геополитических факторов. К примеру, нестабильность в странах-производителях руды или ограничения на экспорт могут значительно повлиять на мировые цены. Кроме того, значительное влияние на рынок оказывает переработка черного металла, поскольку вторичная переработка стали позволяет снизить зависимость от добычи руды и снизить влияние на окружающую среду.

Еще один интересный аспект заключается в использовании современных технологий для улучшения качества черного металла. К примеру, внедрение новых методов очистки и легирования позволяет создавать сталь с уникальными свойствами, что делает ее более устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Это открывает новые возможности для его применения в авиационной, автомобильной и космической промышленности.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в Украине в результате российского вторжения остался единственный крупный металлургический завод — "АрселорМиттал", расположенный в Кривом Роге. Эксперт добавил, что большинство предприятий металлургической и горнообогатительной отрасли страны расположены на востоке, и их восстановление возможно только после окончания войны и обеспечения безопасности.

Он также подчеркнул, что экспорт металлургической продукции ограничен рамками украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пензин.

Цены на чермет в Украине в мае

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 6,5 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 7,5 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Закарпатская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Запорожская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 6 грн;

Кировоградская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Одесская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 6 грн;

Сумская область — от 4 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Черновицкая область — от 3 до 5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 6 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в мае. Еще мы собрали цены на золото, латунь и медь.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт чёрных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.