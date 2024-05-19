Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 19 травня 2024 року

Виплавка металу. Фото: УНІАН

Ціни на чорний метал в Україні залишаються стабільними та високими завдяки сталому попиту з боку будівельної та промислової галузей. Додатково на ринок впливає обмежена пропозиція сировини через труднощі з логістикою та підвищені витрати на виробництво.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у травні.

Читайте також:

Цікаві факти про чормет

Чорний метал, або чормет, є основою багатьох галузей промисловості та будівництва. Він включає в себе залізо і сталь, які становлять близько 90% усіх металів, що використовуються у світі. Цей матеріал є надзвичайно важливим для створення інфраструктури, транспорту та побутових предметів.

Цікавим фактом є те, що вартість чорного металу залежить не тільки від попиту та пропозиції, але й від геополітичних факторів. Наприклад, нестабільність у країнах-виробниках руди або обмеження на експорт можуть значно вплинути на світові ціни. Крім того, значний вплив на ринок має переробка чорного металу, оскільки вторинна переробка сталі дозволяє зменшити залежність від видобутку руди та знизити вплив на довкілля.

Ще один цікавий аспект полягає у використанні сучасних технологій для покращення якості чорного металу. Наприклад, впровадження нових методів очищення та легування дозволяє створювати сталь з унікальними властивостями, що робить її більш стійкою до корозії та механічних пошкоджень. Це відкриває нові можливості для її застосування в авіаційній, автомобільній та космічній промисловості.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що в Україні внаслідок російського вторгнення наразі залишився єдиний великий металургійний завод — "АрселорМіттал", розташований у Кривому Розі. Експерт додав, що більшість підприємств металургійної та гірничозбагачувальної галузі країни розташовані на сході, і їх відновлення можливе лише після закінчення війни та забезпечення безпеки.

Він також наголосив, що експорт металургійної продукції обмежений рамками українського зернового коридору.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив Пензин.

Ціни на чормет в Україні у травні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 6,5 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 7,5 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Закарпатська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Запорізька область — від 5,5 грн до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 6 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Одеська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 6 грн;

Сумська область — від 4 до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область – від 3 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 6 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та мідь.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів.