Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 17 травня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Bloomberg

Ціни на латунь в Україні стрімко зростають, залишаючи багатьох у галузі здивованими. Цей тренд варто уважно спостерігати, оскільки він відображається на вартості матеріалів для виробництва та консервації. Одні з головних причин цього зростання — глобальне підвищення попиту на латунь, що виникає через зростання обсягів виробництва, та обмеження пропозиції через складну ситуацію на ринку сировини. Крім того, зараз особливо вигідно здавати брухт латуні, що стимулює збільшення обсягів вторинного використання цього матеріалу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у травні.

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Цікаві факти про латунь

Ось кілька цікавих фактів про цей сплав:

Латунь є сплавом міді і цинку. Його склад може варіюватися в залежності від вимог до властивостей матеріалу, але зазвичай містить від 55% до 95% міді.

Латунь є одним з найстаріших металевих сплавів, які використовувалися людством. Відомості про його використання сягають 5000 років до нашої ери.

Цей сплав володіє високою стійкістю до корозії, що робить його популярним матеріалом для виготовлення трубопроводів і суднових частин.

Багато музичних інструментів, таких як труби, саксофони і дзвіночки, виготовляються з латуні через її відмінні акустичні властивості.

Латунь часто використовується для виготовлення декоративних предметів і прикрас, оскільки вона легко обробляється і має привабливий вигляд.

У деяких медичних застосуваннях, наприклад, при виготовленні інструментів і пристроїв, також може використовуватися латунь.

Цей сплав має добру термічну стійкість і витримує високі температури, що робить латунь популярним матеріалом для виготовлення деталей опалювальних систем і котлів.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами учасника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, в Україні після російського вторгнення в металургійній галузі залишився лише один великий виробник — завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Експерт також вказав, що більшість металургійних підприємств і гірничозбагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, тому їхнє відновлення буде можливе лише після закінчення війни та забезпечення безпеки.

Крім того, він зауважив, що експорт металургійної продукції обмежений через український зерновий коридор, що може ускладнити відновлення галузі в країні.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив Пендзин.

Ціни на латунь в Україні у травні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 120 до 165 грн;

Вінницька область — від 115 до 155 грн;

Волинська область — від 115 до 155 грн;

Дніпропетровська область — від 115 до 150 грн;

Житомирська область — від 110 до 150 грн;

Закарпатська область — від 120 до 160 грн;

Запорізька область — від 145 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 125 до 160 грн;

Кіровоградська область — від 120 до 150 грн;

Львівська область — від 120 до 160 грн;

Миколаївська область — від 130 до 170 грн;

Одеська область — від 135 до 160 грн;

Полтавська область — від 145 до 170 грн;

Рівненська область — від 120 до 150 грн;

Сумська область — від 115 до 145 грн;

Тернопільська область — від 120 до 160 грн;

Харківська область — від 125 до 160 грн;

Хмельницька область — від 115 до 150 грн;

Черкаська область — від 120 до 165 грн;

Чернівецька область — від 125 до 170 грн;

Чернігівська область — від 130 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на чормет та мідь.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів.